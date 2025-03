Sicurezza su due ruote: kit luci bici con fascio luminoso potente in offerta Amazon

Se ami andare in bici, anche in orari in condizioni di luminosità bassissima, approfitta dello sconto Amazon attivo su questo kit di luci LED anteriori e posteriori. Con un risparmio del 37% rispetto al prezzo consigliato possono essere tue a soli 16,99 euro invece di 26,99, con spedizione Prime che assicura la consegna immediata, anche in giornata in alcune zone.

Kit luci per bici: ricaricabili, luminose e impermeabili

Le luci di questo kit sono dotate di doppia tecnologia di illuminazione Spot & Flood con cui alternare facilmente tra fascio abbagliante e anabbagliante o usarli entrambi contemporaneamente, ottenendo una visibilità fino a 45 metri.

Il faro anteriore da 500 lumen illumina tantissimo in profondità, mentre il fanale posteriore offre 12 diverse modalità lampeggianti, garantendo massima visibilità anche nel traffico.

Le luci si alimentano tramite delle batterie integrate che sapranno sorprenderti per la loro autonomia che arriva fino a 35 ore per la luce anteriore e fino a 33 ore per quella posteriore. Si ricaricano rapidamente tramite una porta USB grazie al cavo incluso, per un processo di ricarica che si completa in sole 2,5 ore.

Il kit è resistente a pioggia, nebbia e urti grazie alla certificazione IP65, risultando perfetto per qualsiasi condizione atmosferica. L'installazione è davvero semplicissima e veloce: non devi usare attrezzi, ma sfruttare un cinturino elastico che ti permette di fissare le luci dove vuoi.

La soluzione perfetta se ami pedalare nel tempo libero e vuoi farlo in modo sicuro anche di notte, che si tratti di città, zone di montagna o strade sterrate.

Queste luci LED super luminose ti permetteranno di vedere e farti vedere facilmente, migliorando sicurezza e visibilità in ogni condizione: approfitta dello sconto Amazon per acquistare il kit completo a soli 16,99 euro invece di 26,99. Il prezzo include l'IVA, le spese di spedizione e, se sei Prime, la consegna è rapidissima: persino in giornata nelle città coperte.