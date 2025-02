Smart Band Septoui ideale per fitness e passeggiate: con promozione solo oggi tuo a 21,92€

Vuoi tenere sott'occhio la tua attività fisica e stai cercando un accessorio che possa aiutarti?

Che tu abbia la passione per lo sport e il fitness o abbia semplice curiosità, scegliere una smart band tra le tante presenti nel settore è difficile.

Le alternative principali sono due: scegliere un sottoprodotto economico, che probabilmente funzionerà giusto qualche settimana. oppure spendere centinaia e centinaia di euro per un modello avanzato. Ma non esiste una via di mezzo?

Con un po' di pazienza, tenendo sotto controllo Amazon, potresti presto trovare un dispositivo in grado di offriti il giusto equilibrio tra funzioni, qualità dei materiali e prezzo.

In queste ore, la smart band Septoui è in promozione, permettendoti di mettere le mani su un prodotto che rappresenta perfettamente le tue necessità.

Stiamo parlando di un prodotto che, grazie alla riduzione del prezzo del 55%, ti permette di ottenere tutte le sue funzioni pagando appena 21,92€ invece dei 48,98€ di listino.

16 modalità sportive supportate e non solo: smart band Septoui è pronto a sorprenderti

A dispetto del prezzo contenuto, il smart band Septoui ti offre tutto ciò che puoi desiderare da un accessorio di questo tipo.

Di fatto, con esso puoi tracciare preziosi dati come:

passi giornalieri;

distanza percorsa;

calorie bruciate;

minuti di attività.

Inoltre, il prodotto di Septoui ti permette di tenere sotto controllo frequenza cardiaca e pressione sanguigna in tempo reale, grazie a sensori ottici professionali e algoritmi AI avanzati.

Il dispositivo supporta 16 modalità sportive, tra cui camminata, corsa, ciclismo e yoga, e ti consente di attivare la modalità GPS per visualizzare il percorso e la distanza percorsa tramite l'app. Di fatto, tutto ciò che ti serve per svolgere al meglio il tuo sport preferito.

Non solo: la smart band è in grado di monitorare il tuo sonno, distinguendo tra sonno profondo, leggero e sveglio. Riceverai notifiche per chiamate, SMS e app come X, Facebook e WhatsApp. Con questa smart band non ti perderai mai nessun messaggio importante.

Il dispositivo è compatibile con iOS 8.0 e Android 5.0 e successivi, supportando Bluetooth 5.0 per una connessione stabile con qualunque telefono. Il cinturino è sostituibile e disponibile in otto colori diversi, offrendoti un design leggero e impermeabile che si adatta perfettamente al tuo stile di vita attivo.

Tutte caratteristiche che rispecchiano il prezzo di listino, pari a 48,98€. La riduzione del 55% e il nuovo prezzo, valido solo per poche ore, di 21,92€ rende questo dispositivo ideale se non hai mai avuto prodotti di questo tipo e vuoi provare il loro utilizzo senza spendere cifre esagerate. Aggiungi subito la smart band al carrello!