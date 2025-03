Smart TV 4K con Android TV: Sony BRAVIA in sconto su Amazon, perfetta per il tuo salotto (-23%)

Chi cerca un televisore con marchio affidabile, prestazioni solide e funzionalità smart può guardare con interesse al Sony BRAVIA KD-50X75WL, oggi in offerta su Amazon a soli 613,41€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, grazie a uno sconto del 23% rispetto al prezzo di listino.

Questo modello da 50 pollici, uscito nel 2023, è pensato per offrire una visione coinvolgente, una gestione intelligente dei contenuti e un design elegante adatto a ogni ambiente.

Sony BRAVIA KD-50X75WL in offerta su Amazon: qualità 4K e Google TV a 613,41€

Dotata di un pannello LED con risoluzione 4K HDR, questa TV di Sony restituisce immagini nitide e brillanti, con una gamma di colori ampia e contrasti ben definiti.

I contenuti in alta definizione, ma anche quelli in risoluzione inferiore, vengono ottimizzati grazie ai processori interni che migliorano il dettaglio e riducono il rumore visivo, rendendo l’esperienza visiva fluida e immersiva.

La presenza del sistema operativo Google TV cambia completamente il modo in cui navighi tra le app e accedi ai contenuti. Hai a disposizione un’interfaccia intuitiva e ricca, dove le piattaforme di streaming più usate come Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e tante altre sono facilmente accessibili.

Puoi anche utilizzare i comandi vocali grazie all’integrazione con Google Assistant, per cambiare canale, cercare titoli, regolare il volume o controllare i dispositivi smart della casa.

Il modello in questione include anche BRAVIA CORE, il servizio di streaming esclusivo di Sony che offre contenuti in qualità elevatissima, sfruttando al massimo le potenzialità del display 4K HDR. Questo rende il KD-50X75WL una scelta interessante non solo per l’intrattenimento quotidiano, ma anche per chi vuole godersi film e serie con una qualità da sala cinema.

Dal punto di vista del design, la TV si presenta con una cornice sottile e un profilo elegante, ideale per ambienti moderni e minimalisti. Inoltre, l’azienda nipponica ha introdotto un ECO PACK pensato per ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi, rendendo questa TV una scelta un po’ più responsabile anche dal punto di vista della sostenibilità.

Con un prezzo di 613,41€, grazie allo sconto del 23% su Amazon, la smart TV Sony BRAVIA KD-50X75WL si posiziona tra le migliori soluzioni di fascia media per chi cerca un televisore 4K affidabile, ricco di funzionalità smart e firmato da un marchio storico del settore. Cosa aspetti? Acquistala adesso, è in promozione per poche ore.