Smart TV 4K da 43" di Hisense con Dolby Vision e Alexa: ora è scontata del 23%

Una smart TV 4K con tutto ciò che serve per un’esperienza visiva completa e coinvolgente, senza dover spendere cifre esorbitanti. La Hisense 43A6N da 43 pollici, ora disponibile su Amazon a 269,90€ grazie a uno sconto del 23%, è una scelta sensata per chi vuole portarsi a casa un televisore moderno, veloce e ricco di funzioni, perfetto per il salotto, la camera da letto o come seconda TV.

Hisense 43A6N: la TV 4K da 43 pollici che unisce qualità e funzionalità, ora in sconto a 269,90€

Questo modello unisce una risoluzione Ultra HD 4K con supporto alle tecnologie Dolby Vision e HDR 10+, garantendo immagini nitide, colori più vividi e contrasti ben calibrati. Il pannello da 43 pollici è ideale per ambienti di medie dimensioni, e la qualità del display consente di apprezzare film, serie e contenuti sportivi con un livello di dettaglio superiore, anche da angolazioni diverse.

Il sistema operativo VIDAA U7 offre un’interfaccia semplice e reattiva, con accesso rapido alle principali piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e altre. La presenza di Alexa integrata e la compatibilità con VIDAA Voice permette di controllare la TV con la voce, cercare contenuti, regolare il volume o ricevere risposte alle domande, senza dover usare il telecomando.

A livello audio, il supporto a DTS Virtual:X assicura una resa sonora più coinvolgente rispetto a molti modelli nella stessa fascia di prezzo. Nonostante la potenza limitata degli speaker integrati, l’effetto surround virtuale riesce a dare più profondità al suono, rendendo l’esperienza multimediale più immersiva.

La Game Mode migliora la reattività durante le sessioni di gioco, riducendo l’input lag e ottimizzando il flusso video. Non mancano un tuner DVB-T2/S2 per la ricezione dei canali in digitale terrestre e satellitare in alta definizione, né la certificazione lativù 4K, che ne garantisce la piena compatibilità con i servizi italiani.

Con un design elegante e sottile, una buona dotazione tecnica e un prezzo che si aggira sui 269,99€, la smart TV di Hisense da 43” 4K si conferma una delle scelte più equilibrate della sua categoria.