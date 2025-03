Smart TV LG 50'' con funzioni per film, giochi e sport: un'esperienza 4K a prezzo contenuto (-29%)

Se stai cercando un televisore che unisca qualità d'immagine, funzioni smart avanzate e un'esperienza di visione immersiva, l'LG UHD 50'' Serie UT73 del 2024 potrebbe fare al caso tuo. In particolare, con il modello 50UT73006LA, LG permette agli utenti di godersi la qualità del 4K (con tanto di ottimizzazioni AI) ad un prezzo particolarmente interessante: grazie allo sconto Amazon del 29%, infatti, il televisore smart con feature dedicate anche a film e videogiochi oggi costa solo 355,99€, compresa spedizione.

Il televisore 4K perfetto per chi ama film, giochi e sport

Inutile girarci troppo intorno: la prima cosa che colpisce di questo televisore è il pannello UHD 4K da 50 pollici, un portale di dimensioni generose per catapultarsi nel mondo dell'intrattenimento. Grazie all’HDR10 Pro, i colori risultano più vividi, i contrasti più netti e i dettagli incredibilmente realistici. Un ruolo fondamentale è poi quello del processore α5 Gen7, che non solo migliora i contenuti trasformandoli in 4K (effettua quello che è noto come upscaling), ma regola automaticamente la luminosità del pannello in base all’illuminazione ambientale e ottimizza il suono in base al tipo di contenuto. In altre parole, questo televisore si adatta per offrire sempre il miglior risultato possibile.

Gli amanti del cinema possono sorridere perché la FILMMAKER Mode permette di visualizzare i film esattamente come li ha pensati il regista, eliminando filtri e miglioramenti artificiali per offrire un'esperienza cinematografica autentica. L'obiettivo è riprodurre il contenuto con la massima fedeltà, e questa feature riesce a centrarlo con ottimi risultati. Ma lo smart TV di LG non è solo intrattenimento passivo: è perfetto anche per chi ama il gaming. Grazie al Game Optimizer e alla Game Dashboard, è possibile accedere facilmente a tutte le impostazioni di gioco per ottimizzare l’esperienza in tempo reale.

E non è tutto, perché all'appello c'è anche un'altra funzione interessante. Si chiama Sports Portal e permette di seguire in tempo reale i risultati delle proprie squadre del cuore. Anche mentre si guarda un altro contenuto, grazie al pratico pop-up che aggiorna sulle partite in corso.

Ma cos'è che rende davvero smart il televisore di LG? Certo, c'è il processore AI, ma non bisogna dimenticare l'importanza del sistema operativo, che in questo caso è webOS 24. La piattaforma è caratterizzata da una interfaccia semplice e intuitiva, dunque navigare tra le varie app di streaming è alla portata di tutti, anche dei meno esperti. Ovviamente è garantito l'accesso immediato a tutti i servizi di streaming più popolari, a pagamento e non, come Prime Video, Disney+, Apple TV+, Netflix, RaiPlay e DAZN.

Infine, del pacchetto fa parte anche Alexa, utile per controllare il televisore con comandi vocali. Insomma, una proposta molto ricca a un prezzo particolarmente conveniente, grazie allo sconto Amazon del 29%.