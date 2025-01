Smart TV Samsung 4K da 65'': prezzo contenuto per una esperienza cinematografica di qualità

Con lo smart TV Samsung Crystal UHD 4K da 65 pollici (modello UE65CU7090UXZT, a voler essere precisi), è possibile ricreare la magia della sala cinematografica direttamente nel proprio salotto. Con un pannello così generoso in termini di dimensioni e qualità, perfetto anche per una serata in compagnia, per guardare film o partite, ci si può immergere in immagini nitide e colori vibranti che sembrano uscire dallo schermo.

Ed è un anche un portale per il gaming, vista l'apposita sezione della piattaforma Tizen che permette di giocare in streaming tramite piattaforme come Xbox Cloud Gaming e Amazon Luna. E il prezzo? Grazie allo sconto Amazon del 14%, al momento è di soli 599 euro, compresa spedizione.

Smart TV 65'' di Samsung è perfetto per film, serie TV e anche videogiochi

L'obiettivo di questo smart TV è di offrire una qualità visiva di alto livello, senza però chiedere all'utente di svuotare il portafogli. Per non tradire le aspettative, Samsung ha optato per il Crystal UHD Processor 4K, un potente "cervello" che ottimizza (per quanto possibile) ogni immagine in termini di risoluzione, colori (tecnologia PurColor), nitidezza e contrasto. Questo significa che anche i contenuti non nativi in 4K vengono elaborati per raggiungere una nitidezza superiore, così da potersi godere anche contenuti con qualche anno in più sulle spalle.

Dal momento che è sempre in vista, e quasi sicuramente nel salotto di casa, il design del televisore punta su eleganza e minimalismo, caratterizzato da un profilo ultra-sottile che lo rende perfetto per qualsiasi ambiente. Appeso alla parete o posizionato su un mobile, questo televisore non sfigura mai.

L’esperienza audio è altrettanto importante quanto quella visiva, e in questo lo smart TV Samsung non delude. La tecnologia Q-Symphony permette di sincronizzare gli altoparlanti del televisore con una soundbar Samsung compatibile, creando un suono avvolgente e tridimensionale, mentre l'OTS Lite (Object Tracking Sound Lite) è in grado di ottimizzare il suono in base alla posizione degli oggetti sullo schermo, così da assicurare un risultato ancora più realistico.

Ma cos'è che rende davvero smart questo televisore? Tutto è affidato allo Smart Hub del sistema operativo Tizen, che consente l'accesso rapido a un'ampia gamma di contenuti, dalle app di streaming come Netflix, Prime Video e Disney+ ai canali televisivi tradizionali. Un vantaggio è dato poi dalla compatibilità con gli assistenti vocali Bixby, Alexa e Google Assistant, utili per controllare il televisore con la propria voce (cambiare canale, regolare il volume, cercare contenuti e molto altro ancora).

Infine, oltre al sintonizzatore DVBT-2, lo standard per la trasmissione del digitale terrestre di ultima generazione, questo smart TV è una soluzione eccellente anche per gli appassionati di videogiochi. E questo perché, attraverso il Gaming Hub, bastano pochi clic sul telecomando per giocare anche senza una console attraverso piattaforme come Xbox Cloud Gaming e Amazon Luna. La paghi solo 599,00€, spese incluse.