Smartphone di qualità a meno di 100€? Ecco la clamorosa offerta di OPPO A18

Puoi acquistare uno smartphone di qualità spendendo meno di 100€?

Siamo abituati a vedere sul mercato telefoni che arrivano (o superano) i 1000€ che, per molti utenti, sono una cifra a dir poco folle.

In realtà, puoi ottenere la maggior parte delle funzioni di cui necessiti spendendo una cifra contenuta. Per cogliere l'occasione giusta devi avere a che fare con un modello adatto e attendere la promozione più adatta.

Questo potrebbe essere uno di quei giorni che raramente si presentano in un anno: l'ottimo OPPO A18 è infatti disponibile per soli 99,90€.

Non male, tenendo conto che di solito questo smartphone è disponibile per 159,99€.

OPPO A18, prezzo giù del 38%: smartphone a soli 99,90€

OPPO A18 è un dispositivo che, come ben pochi sul mercato, ti offre equilibrio tra prestazioni e design.

Lo smartphone in questione è dotato di una doppia fotocamera posteriore con una lente principale da 8 MP e una secondaria da 2 MP per la profondità, che grazie all'Intelligenza Artificiale integrata è in grado di ottimizzare le tue foto. Per i selfie, OPPO A18 ti offre una fotocamera frontale da 5 MP.

Il display LCD HD+ da 6,56 pollici offre una visione coinvolgente dei contenuti multimediali, restituendo colori naturali e realistici. La frequenza di aggiornamento a 90Hz garantisce una fluidità ottimale durante l'uso, ideale se vuoi utilizzare il dispositivo per i tuoi videogiochi preferiti.

La batteria da 5000 mAh assicura una lunga autonomia di utilizzo, mentre la ricarica a 10W ti permette di mantenere sempre carico e attivo il telefono. Il processore MediaTek Helio G85, con una frequenza di 2 GHz, assicura prestazioni fluide per qualunque tipo di attività.

I 4 GB di RAM in dotazione, oltre a risultare espansibili, ti offrono una base solida per navigazione online e per l'utilizzo di tutte le più diffuse app Android. Allo stesso tempo, sempre in ottica applicazioni, con 1 TB di spazio non avrai alcuna difficoltà a installare tutti i software di cui hai necessità.

Se pensi che uno smartphone sotto i 100€ significhi un dispositivo poco apprezzabile esteticamente, sei sulla strada sbagliata.

Il design OPPO Glow a doppia trama rende il dispositivo satinato e resistente alle impronte e ai graffi, offrendo un aspetto sempre elegante e riconoscibile.

Tutte caratteristiche di solito abbinate a dispositivi di fascia media ma che, grazie alla promozione di Amazon, potrai ottenere spendendo appena 99,90€.