Sorprendi un giovane sportivo con la felpa Adidas Entrata 22 Sweat, un capo unico da avere nell'armadio

In ogni armadio deve esserci una felpa un po' oversize, comoda e confortevole, adatta ad ogni evento: la Adidas Entrada 22 Sweat è proprio la felpa che stavi cercando, e oggi ti costa solo 24,99€.

Lo sconto del 38% è valido per il colore Team Navy Blue 2, nelle taglie 7-8 anni, 9-10 anni e 13-14 anni. Dagli originali 40€ di listino a soli 24,99€, una vera e propria occasione per far felice il tuo ragazzo con un capo d'abbigliamento destinato a durare nel tempo. Scopri le sue caratteristiche uniche.

Stile sportivo in ogni occasione e qualità firmata Adidas

Con un design classico e il comfort tipico di Adidas, questa felpa con cappuccio è ideale per bambini e ragazzi che vogliono sentirsi sempre al top, sia in campo che nel tempo libero. Che sia per l’allenamento, la scuola o il relax a casa, la Adidas Entrada 22 Sweat si adatta a qualsiasi situazione. Il suo design minimalista con il logo adidas dona un tocco di stile, mentre il cappuccio regolabile la rende ancora più versatile.

Realizzata in morbido cotone e poliestere, questa felpa garantisce una sensazione piacevole sulla pelle e un’ottima resistenza nel tempo. Il tessuto traspirante evita il surriscaldamento, mantenendo il corpo alla temperatura ideale durante l’attività fisica o il gioco. Con un fit comodo e ampio, è la più desiderata dai bambini e dai giovani teenagers.

Inoltre, la presenza dei polsini elasticizzati e del taglio regular fit offre loro la giusta libertà di movimento per ogni grande e piccola avventura sportiva. Un regalo utile e di tendenza, perfetto per i giovani dinamici e disponibile in varie taglie e colori: ottienila subito con lo sconto su Amazon.

Dai un tocco di stile e comfort al tuo armadio: acquista la felpa Adidas Entrada 22 Sweat a soli 24,99€ con il 38% di sconto per il suo colore Navy Blue.