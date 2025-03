Speaker Bluetooth Bose in offerta su Amazon: tanta qualità al minimo storico

La gamma Bose è sinonimo di prodotti di alta qualità e ogni occasione è buona per un acquisto a prezzo scontato: grazie alla nuova offerta in corso su Amazon, infatti, c'è ora la possibilità di puntare su Soundlink Revolve+ II, un ottimo speaker Bluetooth portatile, ideale per l'uso in esterno grazie alla resistenza all'acqua e a una qualità audio di altissimo livello. Con la promozione in corso, il dispositivo di Bose è ora disponibile al prezzo scontato di 229 euro. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per Revolve+ II su Amazon. Lo sconto è valido per due diverse colorazioni.

Bose Soundlink Revolve+ II: tanta qualità e un prezzo super per lo speaker Bluetooth

Con Bose Soundlink Revolve+ II è possibile sfruttare un prodotto di alta qualità, in grado di assicurare prestazioni audio di fascia alta, anche in mobilità e nell'utilizzo all'esterno, grazie alla certificazione IP55. Il dispositivo, abbinabile via Bluetooth a una sorgente audio, può essere anche connesso a dispositivi Echo con Alexa e può essere utilizzato per interagire con l'assistente vocale grazie al microfono integrato.

C'è anche la possibilità di collegare lo speaker a due dispositivi alla volta. Il sistema audio è progettato per diffondere il suono in tutte le direzioni, garantendo un'esperienza di ascolto premium. Sfruttando la batteria integrata, inoltre, Revolve+ II può garantire fino a 17 ore di utilizzo con una sola carica.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare Bose Soundlink Revolve+ II con un prezzo scontato di 229 euro e con la possibilità di scegliere tra due diverse colorazioni (nero e argento). Il dispositivo è venduto direttamente da Amazon ed è ora disponibile al nuovo minimo storico sullo store.