Sportiva ma con classe: la tuta adidas 3-stripes che non passa mai di moda è SCONTATISSIMA

Adidas è un brand iconico e senza tempo e che è un vero e proprio leader nel settore dell'abbigliamento sportivo. Su Amazon, oggi, viene applicato uno sconto del 36% sulla sua tuta completa che viene venduta poi al prezzo totale e finale d'acquisto di 47,95€. Approfittane subito, prima che scada!

Comfort e stile firmati adidas: la tuta perfetta per il tempo libero

Scopri il comfort e lo stile senza tempo della tuta completa Adidas Basic da uomo. Pensata per accompagnarti in ogni momento della giornata, questa tuta unisce praticità e design iconico, perfetta sia per l’allenamento che per il tempo libero.

La vestibilità regolare garantisce un equilibrio ideale tra comodità e linea sportiva, adattandosi al corpo senza costrizioni. La giacca è dotata di una zip integrale e di un collo alto, perfetti per proteggerti dal vento nelle giornate più fresche o per aggiungere un tocco dinamico al tuo outfit.

Realizzata in spugna morbida, composta al 52% da cotone e al 48% da poliestere riciclato, la tuta offre un comfort superiore nel rispetto dell’ambiente, grazie all’utilizzo di materiali sostenibili. I pantaloni presentano una vita media, studiata per garantire sostegno e libertà di movimento durante ogni attività. Le tasche laterali sono comode e funzionali, ideali per portare con te piccoli oggetti personali.

Il classico design 3-Stripes lungo le maniche e i lati dei pantaloni aggiunge un tocco distintivo, simbolo dell’inconfondibile stile Adidas. Il modello viene fornito in pacco da 1, perfetto come capo unico per arricchire il tuo guardaroba sportivo. Sceglila per unire sportività, eleganza e attenzione all’ambiente, in un capo intramontabile che non passa mai di moda.

Su Amazon, oggi, viene applicato uno sconto del 36% sulla tuta Adidas completa che viene venduta poi al prezzo totale e finale d'acquisto di 47,95€. Approfittane subito, prima che scada!