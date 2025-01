Stampa facile e veloce: HP DeskJet 4220e con funzioni all-in-one e connettività smart, in offerta su Amazon

HP DeskJet 4220e è una stampante multifunzione affidabile e versatile, progettata per semplificare la stampa, la scansione e la copia sia a casa che in ufficio. Disponibile su Amazon a 54,00 euro, grazie a uno sconto del 10%, offre un rapporto qualità-prezzo imbattibile, con 5 mesi di inchiostro Instant Ink inclusi. Cosa aspetti? C’è la consegna celere e immediata con il servizio di Prime, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

HP DeskJet 4220e: una stampante multifunzione completa a soli 54,00€

La DeskJet 4220e è molto più di una semplice stampante. Con funzionalità di stampa, scansione, copia e invio di fax da mobile, è perfetta per soddisfare tutte le tue esigenze quotidiane. La possibilità di stampa fronte-retro manuale consente di risparmiare carta, mentre il caricatore automatico di documenti (ADF) semplifica le attività più impegnative. Grazie a una velocità di stampa fino a 8,5 pagine per minuto, è adatta per i documenti di lavoro, i compiti scolastici e anche per le foto a colori. La qualità di stampa è sempre nitida e precisa, con risultati professionali anche per le fotografie.

Con il supporto al Wi-Fi integrato e l’app HP Smart, puoi stampare facilmente da qualsiasi dispositivo, inclusi smartphone e tablet. La possibilità di gestire la stampante da remoto rende questa multifunzione particolarmente comoda per chi lavora o studia da casa.

Un grande valore aggiunto è l’accesso a 5 mesi di inchiostro gratuito tramite il servizio HP Instant Ink. Questo programma garantisce che non resterai mai senza inchiostro, con le cartucce consegnate direttamente a casa tua prima che si esauriscano. Infine, è una soluzione ideale per chi cerca una stampante moderna e discreta.

A soli 54,00 euro, questa stampante multifunzione rappresenta un’opzione accessibile per chiunque cerchi una soluzione completa e affidabile. Con il 10% di sconto e ben 5 mesi di inchiostro inclusi, è un acquisto intelligente per migliorare la tua produttività.