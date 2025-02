Stampa, scansione, copia e fax: prezzo eccellente per la stampante multifunzione Epson

La stampante multifunzione Epson Workforce WF-2930DWF è una soluzione versatile che potrebbe far comodo sia in casa che in un piccolo ufficio. Facile da utilizzare e con una più che generosa suite di funzionalità, assicura prestazioni di qualità per stampa, scansione, copia e fax. Dotata anche di un display LCD e di connettività Wi-Fi e Ethernet, oggi costa meno di 65€ grazie allo sconto del 34% offerto da Amazon.

Compatta e versatile: perché acquistare questa stampante multifunzione

La WF-2930DWF di Epson può stampare in modalità fronte-retro in automatico, soluzione molto apprezzata perché consente di risparmiare carta e, allo stesso tempo, di ridurre l'impatto ambientale senza dover intervenire manualmente. A questo si aggiunge un alimentatore automatico di documenti (ADF) con una capacità massima di 30 pagine, utile per velocizzare le attività di scansione, copia e fax di più pagine. Come anticipato, c'è anche un piccolo display LCD che facilita la navigazione tra le opzioni, anche per chi non è particolarmente esperto di tecnologia.

Un altro aspetto che rende la stampante di Epson una scelta vincente è la connettività. La possibilità di collegarla tramite Wi-Fi ed Ethernet permette infatti di utilizzarla all’interno di un ambiente di lavoro o domestico senza dover ricorrere a scomodi e fastidiosi cavi.

Inoltre, grazie al supporto per la stampa da mobile e su cloud, si possono inviare documenti da smartphone o tablet utilizzando servizi come Epson Connect e Apple Print così da stampare comodamente anche quando si è lontani dalla periferica. Per chi lavora in mobilità, è un vantaggio enorme.

Ma c'è anche la funzione fax, che, sebbene possa sembrare superata per alcuni, è ancora indispensabile in molti ambiti professionali, quindi è utile averla a portata di mano.

In termini di design, la Workforce WF-2930DWF è compatta e discreta, adattandosi facilmente a qualsiasi spazio di lavoro. La configurazione iniziale è semplice e veloce, grazie alle istruzioni chiare e al supporto fornito dal software Epson e dall'applicazione Epson Smart Panel. Quest'ultima, gratuita per iOS e Android, permette di avviare la stampa, monitorare il funzionamento della periferica e anche risolvere eventuali problemi.

