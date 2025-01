Suono potente e cristallino con la soundbar JBL Cinema SB 550 con Dolby Atmos

L'intrattenimento tra le mura di casa, che sia in salotto o in camera da letto, passa anche attraverso l'esperienza d'ascolto e una soundbar può garantire quella qualità che - nella maggior parte dei casi - gli speaker di un televisore non possono regalare. Ed è qui che entra in gioco il JBL Cinema SB 550, ovvero un sistema audio composto da una soundbar e un subwoofer wireless che sprigiona un suono potente e adatto a ogni tipo di contenuto, dal film d'azione alla partita di calcio della propria squadra del cuore.

Il suo costo è al momento di 189,99 euro, ma solo perché su Amazon è attiva una promozione che permette di risparmiare il 17% sul prezzo di listino. E si consiglia di fare in fretta, perché le unità disponibili sono in rapido esaurimento.

Un sistema audio per l'intrattenimento senza compromessi

La JBL Cinema SB 550 è un sistema audio che, pur avendo un formato compatto, riesce ad offrire un audio potente (250 watt) e coinvolgente. Come già evidenziato poco sopra, il bundle prevede una soundbar principale e un subwoofer wireless, che lavorano in sinergia per creare un'esperienza audio a 3.1 canali. Per i meno esperti, questo significa che oltre ai classici canali destro e sinistro, è presente un canale centrale dedicato ai dialoghi, che li rende chiari anche durante le scene più concitate. Il subwoofer wireless, invece, si occupa di riprodurre le basse frequenze, aggiungendo profondità e impatto sonoro a film, musica e anche videogiochi.

Dando un'occhiata alle specifiche tecniche, si apprende anche del pieno supporto della tecnologia Dolby Atmos. Questo standard audio è tra i più apprezzati in assoluto perché crea un suono tridimensionale, posizionando gli effetti sonori non solo orizzontalmente, ma anche verticalmente.

In termini di design, la JBL Cinema SB 550 può essere posizionata in qualsiasi tipo di arredamento senza stonare. Il design è infatti sobrio ed elegante, con una finitura nera opaca che si sposa bene con tutto. Le dimensioni compattecaratterizzano sia la soundbar che il subwoofer wireless, con quest'ultimo che può essere posizionato liberamente nella stanza senza la necessità di utilizzare un cavo di collegamento diretto.

In dotazione c'è ovviamente anche il telecomando, dotato di tutti quei pulsanti per un controllo comodo e intuitivo dell'intero sistema audio.

In termini di connettività, le opzioni non mancano. La soundbar supporta la connessione HDMI ARC, che consente un collegamento al televisore utilizzando un solo cavo HDMI, mentre con il Bluetooth è possibile collegare anche smartphone, tablet e computer, così da poter ascoltare musica e podcast. Infine, c'è la più "tradizionale" connessione ottica, per il massimo della qualità. Costa 189,99€.