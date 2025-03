Tiragraffi in super offerta su Amazon: -47% con le Offerte di Primavera

Tra le Offerte di Primavera di Amazon c'è spazio anche per vari accessori dedicati agli animali domestici: in particolare, per chi ha un gatto, è oggi possibile acquistare il Tiragraffi di Amazon Basics sfruttando uno sconto del 47%. Grazie alla promo in corso, infatti, il modello in questione è ora disponibile con un prezzo scontato di 20,27 euro, raggiungendo il suo minimo storico.

Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile con consegna in un giorno. Il prezzo indicato si riferisce alla versione standard con altezza di 80 cm che può adattarsi al meglio anche ai gatti più grandi e pesanti per cui i tiragraffi troppo piccoli non sono adatti.

Tiragraffi per gatti in offerta su Amazon

Su Amazon è possibile acquistare anche gadget per i propri animali domestici e il Tiragraffi di Amazon Basics è una conferma in tal senso. Il modello in questione, facile da montare e molto resistente, ha tutto quello che serve (compresa una pallina attaccata a una corda) per intrattenere uno o più gatti in casa. Si tratta di un tiragraffi a palo singolo con una struttura particolarmente durevole e una base molto larga per garantire la massima stabilità. La superficie è realizzata in fibra di juta per garantire la massima salute alle unghie del gatto.

Con la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è ora possibile acquistare il Tiragraffi di Amazon Basics, in versione standard, con altezza di 80 cm, al prezzo scontato di 20,27 euro. Il modello in questione è venduto direttamente da Amazon ed è disponibile con consegna in un giorno per gli utenti Prime.Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo e su un numero limitato di unità.