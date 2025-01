Trasforma il salotto in una sala cinematografica con la soundbar all-in-one: prezzo a picco

C'è un modo economico per migliorare l'audio del proprio televisore così da potersi assicurare un'esperienza di intrattenimento ancora più immersiva? Sì, basta acquistare una soundbar come la ULTIMEA Solo B30 Pro, una soluzione all-in-one a 2.1 canali con subwoofer integrato e una potenza di picco di 120W.

Dalle dimensioni compatte e quindi potenzialmente abbinabile anche ad un PC, per la sua categoria è certamente economica, visto che con lo sconto Amazon del 14% oggi costa solo 59,99 euro.

La soundbar di ULTIMEA sprigiona un suono potente pur essendo compatta

La Solo B30 Pro si fa apprezzare fin da subito per il suo design elegante e compatto, che si adatta facilmente a qualsiasi spazio. La soundbar, con il suo profilo sottile e piatto, può essere posizionata discretamente sotto il televisore o montata a parete. A voler pensare fuori dai soliti schemi, questa periferica può essere abbinata anche ad un PC, posizionandola sotto il monitor.

E non bisogna farsi ingannare dalle dimensioni contenute, perché dietro la griglia in alluminio si nasconde anche un subwoofer integrato, un elemento che contribuisce a creare un suono ricco e profondo, con bassi potenti che avvolgono l'ascoltatore.

Tra i punti di forza della soundbar di ULTIMEA c'è la sua capacità di connettersi a una vasta gamma di dispositivi. Grazie al Bluetooth 5.3, si possono facilmente collegare smartphone, tablet e notebook per riprodurre musica in streaming, mentre con gli ingressi ottici e AUX c'è una sincronizzazione immediata con televisori, computer e altre sorgenti audio. Insomma, c'è tutto il necessario e non bisogna scendere a compromessi.

La Solo B30 Pro è stata progettata anche per quegli utenti che vogliono avere tutto a portata di mano. Offre infatti un'esperienza utente intuitiva e personalizzabile grazie alla sua app dedicata per smartphone, utile per regolare il volume, selezionare le modalità audio predefinite e personalizzare le impostazioni dell'equalizzatore con semplici tap e comodamente dal divano.

A proposito dell'equalizzazione, l'app propone 121 matrici di equalizzatore preimpostate e pensate per quattro preferenze, ovvero Bassi, Classica, Pop e Rock. Sì può partire dunque da qui per poi applicare tutte le modifiche in linea con i propri gusti. A disposizione dell'utente ci sono poi 6 modalità EQ personalizzate e ideate per precise situazione d'uso: Film, Musica, Voce, Sport, Gioco e Notte. Anche in questo caso la strada è spianata per una piena personalizzazione.

È chiaro dunque che la ULTIMEA Solo B30 Pro è una soluzione audio capace di soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di utenti pur avendo un costo decisamente competitivo. Mettila nel carrello a soli 59,99 euro, grazie allo sconto odierno di Amazon del 14%.