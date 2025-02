Ultra compatto e super veloce: il powerbank perfetto per il tuo iPhone è oggi in PROMOZIONE Amazon

Oggigiorno un powerbank è di fondamentale importanza, soprattutto per chi è sempre in movimento e per chi necessita di tenere sempre sotto controllo l'autonomia dei propri dispositivi più stressati. Oggi, su Amazon, il powerbank ultra-compatto da 5.000mAh per iPhone viene messo in promozione con uno sconto del 5%: approfittane subito e acquistalo a soli 23,70€.

Powerbank per iPhone: ecco tutte le caratteristiche di questo device

Questo caricabatterie portatile ha un connettore integrato, non è necessario un cavo, basta collegare il mini caricabatterie portatile al dispositivo per caricarlo e potrai dire addio ai cavi aggrovigliati. Il power bank è ampiamente utilizzato per tutti i tipi di dispositivi iOS ed è compatibili con tutti gli iPhone.

Ha un design dall'aspetto raffinato e un'esperienza d'uso molto semplice. Questo dispositivo è piccolo e leggero, comodo da portare in giro. La capacità del powerbank è di 5000mAh e può essere utilizzato per caricare facilmente lo smartphone durante delle sessioni di gaming o durante una telefonata o ancor di più durante un normale utilizzo quotidiano.

Si tratta, infatti, di un device che grazie al suo design riesce a non essere ingombrante. Presente un doppio ingresso e una doppia uscita, è possibile caricare questa powerbank dal cavo per iPhone o dal cavo Type-C.

Il display LCD mostra comodamente il livello corrente della batteria rimanente. Inoltre, dopo 1 minuto di ricarica e dopo 30 secondi di ricarica, il display LCD si spegne. Il powerbank è stato realizzato con materiali polimerici di litio di alta qualità e processi di produzione avanzati. Progettato, inoltre, per evitare sovraccarichi e cortocircuiti.

