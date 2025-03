Un audio da cinema direttamente nel salotto di casa tua: soundbar Samsung in offerta su Amazon

Una soundbar compatta e potente, progettata per offrire un suono avvolgente e bilanciato. Il modello HW-S50B/ZF di Samsung, con 5 canali, 140W di potenza e tecnologia Audio 3D Wireless, si trova su Amazon a 139,99€, grazie a uno sconto del 16%. L’IVA è inclusa e le spese di spedizione sono comprese nel costo del prodotto; cosa aspetti? Approfittane adesso, la promozione potrebbe durare soltanto poche ore.

Suono avvolgente con tecnologia 3D e 5 canali con la soundbar di Samsung

Questa soundbar 5.0 offre un audio chiaro e potente, ideale per film, musica e videogiochi. Grazie alla tecnologia Dolby Digital e DTS Virtual:X, la HW-S50B/ZF riesce a creare un effetto surround tridimensionale, migliorando l’immersione e la qualità sonora rispetto agli altoparlanti della TV.

I 5 canali garantiscono una distribuzione uniforme del suono, con una resa dettagliata dei dialoghi e dei bassi senza bisogno di un subwoofer esterno. La Music Mode serve per analizzare automaticamente il tipo di contenuto riprodotto e regola il suono per una resa più naturale ed equilibrata, perfetta per gli appassionati di musica e streaming audio.

La Samsung HW-S50B/ZF offre diverse opzioni di connessione per una compatibilità totale:

Bluetooth , per collegare smartphone, tablet e TV senza fili;

, per collegare smartphone, tablet e TV senza fili; HDMI ARC , per un audio di alta qualità direttamente dalla TV;

, per un audio di alta qualità direttamente dalla TV; Ingresso ottico, per un collegamento stabile con lettori Blu-ray o console.

Presenta un design sottile e moderno, adatto a qualsiasi ambiente. Può essere posizionata su un mobile TV o montata a parete, senza ingombrare e mantenendo un aspetto ordinato.

Grazie allo sconto del 16% su Amazon, la soundbar HW-S50B/ZF di Samsung è ora disponibile a 139,99€. Un’occasione perfetta per chi cerca un sistema audio compatto ma potente, con audio 3D e connettività wireless avanzata; ci sono le spese di spedizione comprese nel costo del prodotto e la garanzia è di ben due anni con assistenza tecnica dedicata.