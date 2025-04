Un mobile coprilavatrice che dura nel tempo: compatto, funzionale, facile da montare e SCONTATISSIMO

Sei alla ricerca di un mobile che possa coprire la tua lavatrice e che possa contenere l'elettrodomestico sei nel posto giusto. Su Amazon, oggi, viene applicato uno sconto del 7% sul mobile coprilavatrice che viene messo in vendita al costo totale e finale d'acquisto di 124,16€. Approfittane subito!

Ante magnetiche, montaggio semplice e resistenza all’umidità: il coprilavatrice che tutti dovrebbero avere

Se cerchi una soluzione pratica ed elegante per proteggere la tua lavatrice o lavasciuga, il mobile coprilavatrice XXL è la scelta ideale. Progettato per accogliere tutti i modelli di lavatrice-asciugatrice attualmente in commercio, questo mobile unisce funzionalità e design, offrendo una protezione efficace e duratura.

Realizzato in PVC di alta qualità, è resistente all’umidità e all’invecchiamento, perfetto quindi per ambienti come il bagno, la lavanderia o il balcone coperto. Le ante frontali con chiusura magnetica permettono un facile accesso al cestello e al filtro della lavatrice, facilitando la manutenzione quotidiana. Inoltre, i piedini regolabili in altezza (fino a 15 mm) garantiscono una perfetta stabilità anche su superfici non perfettamente livellate.

Il mobile presenta dimensioni esterne di 77 cm di larghezza, 71 cm di profondità e 94 cm di altezza, mentre lo spazio interno utile è ottimizzato per ospitare comodamente ogni apparecchio: profondità 65 cm alla base e 69 cm all’altezza dell’oblò, larghezza 71 cm e altezza 90 cm. Queste misure lo rendono adatto anche ai modelli più ingombranti, assicurando una copertura completa senza compromettere la funzionalità dell’elettrodomestico.

Il mobile coprilavatrice viene fornito in kit di montaggio, completo di istruzioni facili da seguire, per un’installazione rapida e senza complicazioni. Una soluzione intelligente per mantenere in ordine e proteggere i tuoi elettrodomestici con stile.

Su Amazon, oggi, viene applicato uno sconto del 7% sul mobile coprilavatrice che viene messo in vendita al costo totale e finale d'acquisto di 124,16€. Approfittane subito!