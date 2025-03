Un solo dispositivo per lavare, aspirare e raccogliere briciole: il Tineco S5 Combo ora è in sconto del 27%

La gestione delle pulizie domestiche può trasformarsi in un’attività rapida ed efficiente se si ha a disposizione lo strumento giusto. Il Tineco FLOOR ONE S5 Combo Power Kit, ora in offerta su Amazon a 359,00€ con uno sconto del 27%, è una delle soluzioni più versatili per chi vuole una casa sempre in ordine senza sforzi.

Questo dispositivo 3-in-1 unisce le funzioni di lavapavimenti, aspirapolvere per superfici asciutte e bagnate e aspirabriciole, garantendo una pulizia completa in ogni angolo della casa, anche in presenza di animali domestici.

Tineco FLOOR ONE S5 Combo Power Kit in offerta su Amazon a 359€: il 3-in-1 per la pulizia completa con sconto del 27%

Il sistema di lavaggio intelligente rileva automaticamente il grado di sporco grazie alla tecnologia iLoop Smart Sensor e adatta in tempo reale potenza di aspirazione e flusso d’acqua. Questo permette di ottenere il massimo risultato in ogni passaggio, senza sprechi né fatica.

Il motore lavora in silenzio ma con grande efficacia, rimuovendo sporco liquido, residui secchi e polvere in un’unica passata, lasciando i pavimenti visibilmente puliti e già asciutti in pochi minuti.

Oltre alla funzione lavapavimenti, il kit include un modulo separabile che si trasforma in un pratico aspirapolvere portatile e in un aspirabriciole leggero, ideale per pulire divani, superfici alte, sedili dell’auto e tutte le aree di difficile accesso. Un vero vantaggio per chi ha animali in casa, bambini piccoli o semplicemente vuole mantenere un alto standard di pulizia quotidiana.

Il dispositivo è dotato di un display LED intelligente, con informazioni in tempo reale su batteria, potenza e stato di pulizia. L’integrazione con l’app Tineco consente inoltre di monitorare le prestazioni, ricevere notifiche utili e avviare sessioni di autopulizia in modo semplice e rapido. L’assistente vocale integrato guida l’utente passo dopo passo durante l’utilizzo e segnala eventuali necessità di manutenzione.

Con il serbatoio separato per acqua pulita e sporca, il sistema garantisce igiene durante tutta la sessione di pulizia. E grazie alla funzione di autopulizia automatica, anche la manutenzione quotidiana diventa un’operazione rapida e senza contatto diretto con lo sporco.

A soli 359,00€ con il 27% di sconto su Amazon, il Tineco FLOOR ONE S5 Combo Power Kit rappresenta un investimento intelligente per chi cerca una soluzione completa e tecnologicamente avanzata per la pulizia domestica.