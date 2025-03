Un terzo occhio per evitare angoli morti in moto: ThirdEYE è il sistema rivoluzionario che ti salva la vita

Quando guidi una moto, una bici o un'e-bike, sai bene quanto possa essere utile avere "un occhio in più": oggi infatti ti proponiamo il terzo occhio, ovvero il ThirdEYE - solo 252€ per un sistema intelligente che ti aiuta a rilevare pericoli che potresti non vedere.

Esatto: grazie al coupon sconto di 28€ da applicare in pagina, potrai acquistare a prezzo ridotto ThirdEYE per tenere d’occhio quello che succede dietro o ai lati del veicolo. Se ancora non ti è chiaro il suo funzionamento, continua a leggere per scoprire le sue rivoluzionarie caratteristiche.

Un terzo occhio a tua disposizione per evitare incidenti e per aumentare la sicurezza sulle due ruote

ThirdEYE è un sistema di assistenza per angolo morto pensato per chi si muove su due ruote: moto, biciclette o e-bike. Il suo compito è semplice ma fondamentale: avvisarti quando c’è un veicolo in avvicinamento da dietro o da un lato, in modo che tu possa cambiare corsia, svoltare o semplicemente tenerti più attento senza rischi inutili. Non sostituisce i tuoi occhi, ma ti offre un vero e proprio “terzo occhio” elettronico, capace di vedere dove tu non puoi.

Il sistema rileva la presenza di veicoli o ostacoli nella zona laterale o posteriore (quella famosa zona cieca) e ti avvisa con un segnale vocale e con un indicatore visivo, così sai subito che è meglio non fare movimenti bruschi o cambi di direzione. Se stai per svoltare e c’è qualcosa nei paraggi, il sistema si accorge prima di te e ti avvisa, evitando potenziali incidenti. È un po’ come avere un amico sempre allerta dietro di te, che non si distrae mai.

Perfetto per moto, bici da strada, city bike, gravel ed e-bike: acquista oggi stesso ThirdEYE a soli 252€ applicando il coupon sconto di 28€ che trovi in pagina.