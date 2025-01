VACTechPro V15: aspirapolvere senza fili top di gamma con un prezzo da best buy

L’aspirapolvere senza fili VACTechPro V15, con un’aspirazione potente da 35 kPa e un design 6-in-1, è disponibile su Amazon al prezzo scontato di 88,79€, grazie a un’offerta lampo che include il 5% di sconto sul valore di listino. Parliamo di un elettrodomestico che si distingue per la sua versatilità, la sua potenza e la facilità d’utilizzo.

Aspirapolvere VACTechPro V15 in offerta su Amazon

La VACTechPro V15 offre una capacità di aspirazione di 35.000 Pa, sufficiente per rimuovere polvere, peli di animali, briciole e detriti più grandi con estrema efficacia. È adatta per la pulizia di tutti i tipi di pavimenti, inclusi parquet, moquette e piastrelle, e gestisce con facilità anche tappeti spessi o superfici difficili. Grazie al motore brushless ad alta efficienza, il dispositivo garantisce prestazioni costanti riducendo il rumore e prolungando la durata del motore.

La batteria ricaricabile assicura 35 minuti di autonomia con una singola carica, così si potranno pulire più stanze senza temere di eventuali interruzioni. Essendo rimovibile, potrete ricaricare la cella energetica separatamente dall’aspirapolvere, così prolungherete la vita del prodotto stesso. Infine, la modalità di aspirazione regolabile consente di ottimizzare l’energia in base alle esigenze di pulizia.

La VACTechPro V15 è progettata per essere utilizzata in diverse configurazioni: si può usare come scopa elettrica per pavimenti, come aspirapolvere portatile per mobili e auto, o con gli accessori dedicati (inclusi nella confezione) per raggiungere angoli difficili e soffitti.

Il contenitore della polvere è facile da svuotare, mentre il sistema di filtraggio a più livelli serve per catturare le particelle sottili, migliorando perfino la qualità dell’aria in casa.

Grazie a questa offerta lampo su Amazon, l’aspirapolvere è disponibile a 88,79€ con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.