Viaggiare sicuri, fin dalla nascita: ottimo prezzo per il seggiolino auto ISOFIX di Reecle

Quando si tratta della sicurezza e del comfort dei più piccoli durante i viaggi in auto, scegliere il seggiolino giusto è fondamentale. Il Reecle I-Size 360 è un seggiolino girevole ed è una soluzione completa e versatile pensata per accompagnare i bambini dalla nascita fino ai 12 anni. Più precisamente, da circa 40 a 150 cm di altezza, e da 0 a 36 kg di peso. Oggi questo seggiolino con ISOFIX è scontato del 15% su Amazon e costa dunque poco più di 140€. L'offerta è "a tempo", quindi potrebbe terminare anche nel giro di pochi minuti. In altre parole, è consigliabile completare l'acquisto quanto prima.

Il seggiolino auto definitivo da 0 a 12 anni: tutto sul Reecle I-Size 360

Questo modello si distingue innanzitutto per la sua conformità al più recente standard di sicurezza europeo ECE R129 (I-Size), garanzia di protezione avanzata, soprattutto in caso di impatto laterale. Grazie ai rigorosi test superati, sottolinea l'azienda, questo seggiolino assicura una riduzione significativa del rischio di lesioni alla testa, al collo e alle spalle. La sua struttura robusta è abbinata ad elementi come il poggiatesta regolabile in 9 posizioni, che segue la crescita del bambino, e l’ampia possibilità di reclinazione, che permette di trovare sempre la posizione più confortevole, anche per i sonnellini più lunghi.

Una delle caratteristiche più apprezzate è senza dubbio la rotazione a 360°. Basta un semplice gesto per ruotare il seggiolino verso la portiera aperta, facilitando così l’inserimento e l’aggancio del bambino, senza dover assumere posizioni scomode. Inoltre, il passaggio dall’installazione in senso contrario di marcia (raccomandata nei primi anni) a quella in senso di marcia avviene in pochi secondi, rendendo l’utilizzo quotidiano decisamente più semplice rispetto a quello proposto da altre soluzioni.

L’installazione tramite connettori ISOFIX (prima dell'acquisto si consiglia di controllare se la propria auto è compatibile, ndr) e sistema Top Tether è solida e sicura, mentre i materiali impiegati - tessuti morbidi, piacevoli al tatto, facilmente rimovibili e lavabili in lavatrice a 30°C - sono ideali per affrontare brevi o lunghi viaggi con il massimo del comfort.

Infine, come già evidenziato in apertura, il suo utilizzo è per i bambini con una altezza compresa tra i 40 e i 150 cm e con un peso non superiore ai 36 kg. Si tratta dunque di un investimento, visto che il seggiolino di Reecle può essere utilizzato per anni. E proprio per questo motivo, meglio completare subito l'acquisto ora che è in offerta a poco più di 140€.