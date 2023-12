Botte alla compagna incinta: arrestato un 30enne

Modena, 4 dicembre 2023 – Trentenne in carcere a Modena per maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna coetanea dalla quale aspetta un figlio. Infatti l’ipotesi di reato è aggravata dallo stato di gravidanza della donna. La misura, applicata dai carabinieri, fa sapere la procura di Modena, è scattata sabato. Il 30enne è indagato anche per stalking. Le indagini hanno dimostrato che la donna subiva violenze, calci e schiaffi al volto, già da tempo. Un episodio, contenuto nel fascicolo, viene sottolineato dalla procura: nel giungo del 2022 l’uomo aveva afferrato per un braccio la compagna, girandoglielo con una forza tale da provocarle una frattura e una volta all’ospedale le avrebbe detto che qualora avesse denunciato, lui le avrebbe allora dato fuoco. Non mancano, sempre nelle indagini, aggressioni con la bocca della vittima tappata affinché non chiedesse aiuto e minacce di morte. L’ultimo episodio di violenza che viene ricostruito dalla magistratura modenese risale al 14 novembre scorso, giorno in cui l’indagato, nel corso di un incontro, aveva chiesto alla 30enne una ricarica Postepay di dieci euro, prendendo a schiaffi e calci alla schiena, oltre a sputi, al rifiuto della vittima di versare la somma.