Modena, 12 maggio 2018 - L’ultima partita in casa vede il Carpi pareggiare per 1-1 contro il Cittadella. Tra i padroni di casa spicca l’esordio tra i pali di Serraiocco al posto di Simone Colombi. L’estremo difensore ex Modena ai box per un infortunio alla mano. Ancora panchina, inoltre, per Jerry Mbakogu che non si è ancora ripreso dall’infortunio, non ha i 90 minuti nelle gambe. Dall’altra parte del campo, gli ospiti: il Cittadella di mister Venturato in lotta per un piazzamento migliore in orbita playoff. I veneti si giocano la possibilità di migliorare il proprio settimo posto in vista degli spareggi.

Dopo pochi minuti Jelenic ha avuto una buona palla per il vantaggio ma un difensore veneto ha sventato il pericolo. Gli ospiti si fanno pericolosi con Strizzolo, la sfera va lontana dai pali carpigiani. Il primo giocatore in campo che viene ammonito è Lorenzo Pasciuti, non era diffidato e non salterà l’ultima giornata in quel di Bari. E’ la truppa di Venturato a passare in vantaggio con Schenetti, il numero 7 dei veneti batte Serraiocco dopo un bell’inserimento in verticale. I padroni di casa trovano il pareggio con Federico Melchiorri, l’ariete batte Alfonso a porta sguarnita dopo un bell’assist di Pachonik. Il primo tempo va in archivio con il Carpi e il Cittadella in situazione di parità per 1-1.

Il secondo tempo riprende con gli stessi ventidue che hanno iniziato la contesa. I presenti al Cabassi hanno l’illusione del vantaggio quando Sabbione la mette dentro ma il numero quattro del Carpi era in fuorigioco. Il Cittadella va vicino al vantaggio con Bartolomei che su punizione calcia di poco fuori. Circa a metà della ripresa, entra Jerry Mbakogu al posto di Dario Saric, l’attaccante probabilmente lascerà i biancorossi a fine stagione direzione Leeds, quindi questa potrebbe essere l’ ultima sfida davanti al pubblico carpigiano. La partita scorre senza particolari emozioni. Piscopo porta il fischietto alla bocca e, dopo 4 minuti di recupero, decreta la fine della contesa.Questo finale è un pareggio tutto sommato giusto. Il Carpi saluta il Cabassi con questo punto, la formazione emiliana chiuderà la stagione al San Nicola di Bari contro gli uomini di Fabio Grosso.

Tabellino

CARPI 1

CITTADELLA 1



CARPI: Serraiocco; Pachonik, Brosco, Ligi, Poli; Pasciuti; Jelenic (29’st Concas), Sabbione, Saric (21’stMbakogu) Garritano; Melchiorri (45’st Verna). A disp. Brunelli, Colombi, Capela, Giorico, Malcore, Bittante, Mbaye, Calapai, Saber. All. Calabro

CITTADELLA: Alfonso; Savi, Adorni, Varnier, Benedetti (5’st Pelagatti); Settembrini, Pasa, Bartolomei; Schenetti (30’st Chiaretti); Strizzolo (32’st Arrighini), Kouame. A disp. Paleari, Iori, Lora, Pezzi, Maniero, Fasolo. All. Venturato

Arbitro: Piscopo

Ammoniti: Pasciuti, Settembrini, Pelagatti, Varnier,

Reti: Schenetti (20’pt Ci), Melchiorri (41’pt Ca)



