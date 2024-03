Carpi, donna in arresto cardiaco dopo incidente viene salvata dalla polizia

Modena, 13 marzo 2024 – Donna in arresto cardiaco dopo un incidente stradale viene salvata dalla polizia che interviene con il defibrillatore. È accaduto a Carpi. In una nota, il commissariato carpigiano spiega che personale della polizia stava transitando, martedì 12 marzo intorno alle 8.30, sulla statale Romana Sud, quando in via Mulini Interna ha notato una coda dovuta ad un incidente che vedeva coinvolte due vetture. Due persone si trovavano riverse a terra coscienti, mentre una donna era ancora all’interno del veicolo inerme e, appunto, priva di battito cardiaco. Gli agenti hanno estratto la donna dalle lamiere, eseguendo poi le manovre di rianimazione con l’utilizzo di un defibrillatore in dotazione al veicolo di servizio ed il supporto di un passate, infermiere in pensione. Il cuore della donna ha ripreso a battere e poco dopo è giunto sul posto l’elicottero del 118. La donna è stata portata all’ospedale, a Bologna, gli altri due feriti, meno gravi, a quello di Baggiovara, alle porte di Modena.