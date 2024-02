Codice rosso, due arresti per maltrattamenti in famiglia

Modena, 26 febbraio 2024 – Due arresti ad opera dei carabinieri nella giornata di sabato per codice rosso. Vittime i genitori di un 23enne con problemi di tossicodipendenza ed una donna che subiva, a Sassuolo, maltrattamenti ad opera del convivente. Nel primo caso, accaduto in città, il 23enne, già colpito dalla misura dell’allontanamento dalla casa familiare a seguito di maltrattamenti e violenze contro i genitori, si è nuovamente presentato lo stesso giorno nel luogo a lui inibito e sono così scattate le manette. Ad allertare i carabinieri erano stati proprio padre e madre del 23enne, già finito in manette nel 2021 per lesioni personali, maltrattamenti, rapina ed estorsione proprio ai danni dei genitori. In attesa di convalida, il 23enne è ora nel carcere modenese di Sant’Anna. A Sassuolo, sempre in provincia di Modena, i militari dell’Arma hanno invece arrestato un 48enne indagato per maltrattamenti in famiglia, in questo caso ai danni della convivente, episodi accaduti anche mentre la donna si trovava in stato di gravidanza. L’uomo, con precedenti specifici nei confronti della ex moglie che gli erano costati già una custodia cautelare in passato, negli ultimi due anni si è reso responsabile di condotte abusanti ai danni della vittima. La donna sarebbe anche stata schiaffeggiata e spinta contro il muro. A seguito della denuncia da parte della donna, il 48enne si trova ora agli arresti domiciliari col divieto di comunicare con ogni mezzo con la persona offesa