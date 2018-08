Modena, 4 agosto 2018 - Grande successo di pubblico per la degustazione narrata, organizzata in piazza Grande (FOTO) in occasione della Notte bianca del cibo nell’anno, il 2018, indetto “Anno nazionale del cibo italiano” dai Ministeri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dei Beni Culturali e del Turismo, per valorizzare il patrimonio enogastronomico italiano.

Per l’occasione, infatti, sul lato del portico dell’Unicredit è andata in scena una degustazione teatralizzata dei prodotti Dop e Igp del territorio a cura di Piacere Modena, Modena a Tavola, e del Servizio comunale Promozione della città e Turismo. L’evento, realizzato dalla compagnia teatrale Koinè, è iniziato alle 17 ma la notte bianca del cibo si protrae per tutta la serata. E’ infatti possibile cenare nei ristoranti del Consorzio Modena a Tavola che servono per l’occasione particolari menù con protagonisti i prodotti del territorio.

Il 4 agosto è il giorno in cui nacque Pellegrino Artusi, il famoso critico gastronomico autore de “La scienza in cucina e l’arte del mangiar bene”. Ed è proprio in omaggio all’Artusi che la data del 4 agosto è stata scelta per celebrare anche a Modena quella che è stata chiamata “Notte bianca del cibo italiano”.