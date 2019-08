Pievepelago (MOdena), 24 agosto 2019 - Stasera ritorna a Pievepelago la ‘Notte Rosa’, organizzata dall’associazione Pievepelago Per Te con il patrocinio del comune di Pievepelago.

Giunto alla sua nona edizione, l’evento di successo che richiama ogni anno oltre cinquemila persone, avrà inizio già dal mattino con mercatini gastronomici e d’artigianato ‘Made in Italy’ in piazza Vittorio Veneto e proseguirà dalle ore 18 con stand gastronomici locali per le vie del paese. In via Roma, alle ore 20, non mancherà la tradizionale Tavolata ‘Sotto Le Stelle’, a cura dell’albergo Galli e della trattoria Vignocchi che proporranno menù tipici della tradizionale cucina emiliana e toscana.

Il tutto accompagnato dalla musica dal vivo dei Jackie Rose dalle ore 21.30. In piazza Vittorio Veneto alle ore 22.30 si esibirà in un concerto evento Gabriele Esposito, cantante partenopeo reduce dall’esperienza di X Factor nella squadra di Fedez e giunto fino in semifinale. Ad arricchire la manifestazione, gli spettacoli dello sputafuoco e parata al led, per le vie del paese, a cura degli Ignes Fatui.

L’evento proseguirà con quattro diversi dj set in ogni angolo del paese in via Roma, via C.Costa e piazza Vittorio Veneto che farà ballare l’intero paese fino a tarda notte. «La Notte Rosa è l’evento che chiude l’estate e che tutti attendono in montagna – afferma Pamela Carzoli, presidente dell’associazione organizzatrice – sono molti i turisti che, a migliaia, ogni anno partecipano all’evento rendendolo la punta di diamante dei nostri appuntamenti. Vorrei ringraziare a nome dell’associazione Pievepelago Per Te tutte le attività commerciali del paese che ogni anno sostengono l’associazione, i nuovi giovani volontari che quest’anno ci hanno assistito e il Comune di Pievepelago per la collaborazione continuativa».