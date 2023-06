A Concordia torna ‘Pork Factor’, la grigliata solidale

Concordia (Modena), 16 giugno 2023 – Oggi, 16 giugno, prima serata del «Pork Factor», manifestazione culinaria che unisce il piacere della tradizione di gustose grigliate all’aria aperta con la solidarietà, che anima da sempre l’associazione di promozione sociale «I fiol d’la Schifosa» organizzatori di questo evento. «Il ricavato – ha spiegato il presidente della associazione Paolo Borghi – servirà a procurare gli arredi dell’asilo ‘Piccolo Principe’

di Faenza, che è andato completamente distrutto dalla recente alluvione in Romagna, gestito da una cooperativa locale cui sono affidate le strutture 0-6 anni, e per l’acquisto di un apparecchio emogas analisi che verrà donato alla Oncologia pediatrica del Policlinico di Modena». Per tre serate fino a domenica il Centro Sportivo di Concordia, ampliato per l’occasione recuperando altri 800 mq di area intorno, si trasforma in una grande cucina da campo, dove sabato, clou della iniziativa, si contenderanno il Premio Griglia d’Oro del tradizionale Master Pork, una gara tra esperti grigliatori, 14 squadre (cinque in più rispetto al 2022) provenienti anche da comuni vicini come Medolla, San Possidonio, Mirandola e Ostiglia, a dimostrazione dell’accresciuto interesse per questo evento diventato una sorta di campionato di specialità, giunto alla sua nona edizione. Impressionanti i numeri: nelle passate edizioni oltre 140mila euro raccolti e donati in beneficenza e più di 45mila presenze totali nelle varie serate. Si stima saranno consumati nelle tre giornate oltre 50 quintali di carne ai 500 tavoli allestiti e serviti da 110 ragazzi e ragazze volontari impegnati di età compresa tra 13 e 18 anni. Mentre il corpo dei volontari raggiungerà i 500 nella giornata di sabato, quando le squadre in gara per il trofeo, ognuna di una trentina di componenti, dovranno sorprendere i presenti con i loro allestimenti, che quest’anno come tema scenografico degli stand dovranno ispirarsi alle regioni italiane, e la cura dei loro piatti. La formula del Pork

Factor resta immutata, tanta cucina, divertimento e musica, ma soprattutto solidarietà. L’iniziativa gode del sostegno dell’amministrazione comunale e Radio Pico sarà suo media partner. Apertura degli stand gastronomici alle 19.30 con saggio dei ragazzi della Fondazione Scuola di Musica Carlo & Guglielmo Andreoli e alle 22.00 la presentazione delle squadre in gara seguito dal concerto dei Lourido e i Bisunti. Domani sarà la giornata della gara di grigliate con

apertura cancelli alle 19.00 e poi esibizioni dei Quadraphonic, delle Cagne Pelose, mentre dalle 23.45 si balla con Radio Pico Weekendance. Domenica ultima serata con la riapertura degli stand gastronomici e dalle 21.30 musica dal vivo con Luca and the Wedding Band, cui seguirà alle 23.00 la proclamazione dei vincitori della edizione 2023 del Master Pork e i fuochi d’artificio. Alberto Greco