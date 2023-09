Acrobazie acrobatiche in volo: a Pavullo gli Europei, oggi premiazione e freestyle

Pavullo (Modena), 15 settembre 2023 – Si attende una grande folla di curiosi oggi all’aeroporto Paolucci di Pavullo per i campionati Europei di Volo Acrobatico: gli aerei, infatti, ‘danzeranno’ sopra all’aeroporto a ritmo di musica e con l’uso di fumogeni. Intanto, è delineata in via ufficiosa la classifica dei campionati: il podio, salvo ricorsi o colpi di scena, sarà tutto francese, con Florent Oddon sul gradino più alto e, a ruota, Louis Vanel e Mikael Brageot. La cerimonia di chiusura e la premiazione avverranno nel pomeriggio dalle 17. Oltre al campione europeo assoluto, sarà incoronato anche il campione della competizione ‘freestyle’.

Ieri, ha creato non poche difficoltà il meteo incerto. Tanti sono stati i tentativi di volo, interrotti a più riprese dalla direzione per via delle precarie condizioni meteorologiche.