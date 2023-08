Al Cimone la festa della ‘Madonna della Neve’

SESTOLA - Il 5 agosto ricorre la festa della ‘Madonna della Neve’, che se il tempo lo permetterà vedrà l’ormai tradizionale raduno con Messa sulla vetta del monte Cimone, a 2.165 metri di quota. In caso di maltempo, Messa alle ore 11 nella parrocchiale di Sestola. In occasione della Festa è comunque prevista l’apertura della funivia Passo del lupo – Pian Cavallaro dalle ore 7,00 alle 18,30 con orario continuato. Se il meteo lo concederà, saranno centinaia i fedeli che saliranno a piedi in vetta per partecipare alla celebrazione della Messa presso la chiesetta dedicata alla Madonna, annessa alla base operativa del Centro Aeronautica Militare di Montagna. La celebrazione eucaristica sarà presieduta alle 10.30 dal vicario generale mons. Giuliano

Gazzetti. ‘Siamo invitati a salire sul monte – dice la Curia - con spirito di pellegrini, con preghiere e contemplazione del creato’. Una celebrazione in cui sarà ricordato don Ferruccio Albergucci, il parroco del Vicariato del Cimone che officiò la Messa due anni fa (nonostante restrizioni

Covid e maltempo) e che poi morì improvvisamente a fine agosto a 70 anni. Quello che don Ferruccio disse allora risuonerà come un testamento spirituale affinché questa festa continui. ‘Per l’Appennino Modenese -disse- questo è un significativo momento di preghiera e di incontro fra le comunità montane che si possono vedere tutte assieme dall’alto della vetta. Tutte unite attorno alla cima che è il punto estremo appenninico, sotto la protezione della Madonna della Neve patrona del Vicariato del Cimone’. La chiesetta a quota 2.165 metri è un progetto del 1900 su

iniziativa del Comitato Romano sorto per soddisfare il desiderio di Papa Leone XIII che voleva rendere omaggio a Cristo consacrandogli diciannove monti (quanti i secoli di

redenzione) tra cui il Cimone. Fu edificata vicino all’osservatorio meteorologico presente sulla vetta dal 1881 e consacrata nel 1908; dopo l’arrivo sul Monte Cimone dell’Aeronautica Militare (nel 1937) passò sotto la cura dei militari nel 1963. Ogni 5 agosto si celebra questo evento in

ricordo della famosa nevicata estiva a Roma del 358 d.C.

