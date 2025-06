Balsamico tra le stelle, 20 super chef ai fornelli per beneficenza: ecco quando

Modena, 25 giugno 2025 – Acetaia Giusti, in collaborazione con ItaliaSquisita, organizza Balsamico tra le Stelle, una serata esclusiva con grandi firme dell’alta cucina, immersa nei profumi e nella storia del più antico produttore di Aceto Balsamico di Modena e del suo Museo. Un evento speciale che celebra la grande cucina italiana in uno scenario unico, tra botti secolari e gli splendidi spazi all’aperto di Casa Giusti.

Il 7 luglio, a partire dalle ore 19, più di 20 chef stellati, assieme ai protagonisti della pasticceria d’autore, a giovani chef emergenti e panificatori d’eccellenza, presenteranno, dall’aperitivo al dolce, le loro creazioni, servite su più turni. Gli ospiti potranno interagire direttamente con i professionisti in un’atmosfera unica, degustando i tanti piatti che verranno serviti nel corso della serata. Il tutto sarà accompagnato da una selezione di cantine del territorio modenese e dalla migliore mixology contemporanea, in un viaggio sensoriale che attraversa l’Italia dei sapori.

L’intero ricavato della serata verrà devoluto in beneficenza all’associazione Amici per la Vita, la realtà modenese, con sede a Formigine, che da oltre 25 anni offre supporto alle persone affette da malattie neurodegenerative e alle loro famiglie, direttamente nelle loro case. L’evento contribuirà in particolare al progetto Casa Giuly, la realizzazione di un hospice per la vita nel Comune di Fiorano: una struttura pensata per completare la rete territoriale di assistenza domiciliare.

“Nel celebrare i 420 anni di storia di Acetaia Giusti, abbiamo voluto che questo importante traguardo fosse anche un’occasione per restituire valore al territorio che da sempre ci accoglie – afferma Claudio Stefani, Ceo Acetaia Giusti – Abbiamo quindi organizzato una serata che unisce l’eccellenza gastronomica a un gesto concreto di solidarietà: il 7 luglio ospiteremo a Casa Giusti una ventina di chef stellati che daranno sfoggio della loro creatività in un’occasione davvero unico. Crediamo profondamente che la cultura del buono e del bello debba sempre dialogare con quella del bene. Ci auguriamo che questa iniziativa possa contribuire concretamente ad aiutare chi ha più bisogno”. Il servizio di ‘sala’ sarà gestito dagli studenti dello Spallanzani di Castelfranco. Durante la serata sarà inoltre possibile visitare Casa Giusti e immergersi nella cultura del Balsamico di Modena.