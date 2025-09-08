Sicurezza, priorità di tutti
Cosa FareAl via i casting per il film ‘Se venisse anche l’Inferno’, si cercano attori e comparse: come candidarsi
8 set 2025
EMILY POMPONI
Cosa Fare
Al via i casting per il film ‘Se venisse anche l’Inferno’, si cercano attori e comparse: come candidarsi

Devono avere tra i 30 e i 60 anni i candidati per il progetto cinematografico di Samuele Rossi, sostenuto da Emilia Romagna Film Commission e prodotto dalla società indipendente Echivisivi. Ecco i requisiti richiesti

Casting aperti per un nuovo film che si gira nel Modenese, sostenuto da Emilia Romagna Film Commission e prodotto dalla società indipendente Echivisivi

Casting aperti per un nuovo film che si gira nel Modenese, sostenuto da Emilia Romagna Film Commission e prodotto dalla società indipendente Echivisivi

Modena, 8 settembre 2025 - Sono ufficialmente aperti i casting per Se Venisse Anche l’Inferno, il nuovo progetto cinematografico di Samuele Rossi, sostenuto da Emilia Romagna Film Commission e prodotto dalla società indipendente Echivisivi. Le riprese, previste tra l’autunno 2025 e l’inverno 2026, si terranno a Fanano, in provincia di Modena, e nelle zone limitrofe.

Profili richiesti

Il regista e il team di produzione cercano attori residenti sul territorio per ruoli secondari: una donna tra i 30 e i 50 anni dal “volto antico” e un uomo tra i 50 e i 60 anni con corporatura possente e volto vissuto. Sono inoltre richieste comparse e figurazioni di uomini e donne tra i 30 e i 75 anni, con caratteristiche fisiche eterogenee e volti segnati, privi di tagli di capelli moderni, tinte, meches, piercing o tatuaggi, in linea con l’ambientazione del 1944.

Di cosa parla il film

Il film affronta il periodo più critico dell’inverno 1944, esplorando come la Liberazione d’Italia sia stata possibile e cosa sia stato sacrificato per raggiungerla. Samuele Rossi racconta la guerra non come un fatto storico distante, ma attraverso la vicenda di un giovane che sceglie di resistere, immaginando un futuro in un paese libero. Il progetto si propone di offrire una prospettiva nuova e intensa sul conflitto, unendo memoria storica e riflessione sul presente. Il 2025 segna gli 80 anni dalla Liberazione d’Italia dal nazi-fascismo, un anniversario condiviso da molti paesi europei. Rossi mira a rendere questo momento storico accessibile e vissuto, non solo ricordato sui libri.

Come candidarsi

Gli interessati potranno presentarsi sabato 13 settembre dalle ore 14 alle 18 presso il Centro Culturale Italo Bortolotti, di via Torre 1, a Fanano. Per informazioni, è disponibile l’indirizzo email coordinamento@echivisivi.it con oggetto “Casting film Emilia Romagna”.

