Concerto Yoga Radio Bruno Estate a Carpi, l'11 luglio coi più importanti nomi della musica italiana

Carpi (Modena), 5 luglio 2023 – È decisamente un cast stellare quello che animerà e farà ballare piazza Martiri a Carpi martedì 11 luglio dalle 20. ‘Yoga Radio Bruno Estate’ torna a Carpi con i più importanti nomi della musica italiana: Annalisa, Fabio Rovazzi, Orietta Berti, Federico Rossi, Alfa, Colapesce e Di Martino, Rosa Chemical, Elettra Lamborghini, The Kolors, Aka 7even, gianMaria, Zero Assoluto, Francesca Michielin, Olly, con la presenza di Cristina D’Avena, e gli ospiti internazionali Sophie and The Giants.

Protagonista indiscussa della scena contemporanea musicale, Annalisa non poteva mancare nella data carpigiana dove intonerà insieme a tutto il pubblico presente, i suoi recenti successi da ‘Bellissima’ a ‘Mon Amour’. Graditissimo ritorno sul palco di Yoga Radio Bruno Estate per Fabio Rovazzi e Orietta Berti; la celebre emiliana anche in questa estate è protagonista di grande successo musicale.

Presente anche l’irriverente e divisivo Rosa Chemical. Il giovanissimo rapper e cantautore italiano sarà ospite con le hit ‘Made In Italy’ e ‘Bellu Guaglione’. Non mancheranno il duo Zero Assoluto e la polistrumentista, direttrice di orchestra, presentatrice tv, Francesca Michielin. Ironia e motivi orecchiabili al primo ascolto, sono invece sono la cifra stilistica di Colapesce e Di Martino; i cantautori siciliani intoneranno il nuovo singolo ‘Considera’ oltre alle grandi hit sanremesi ‘Musica Leggera’ e ‘Splash!’.

Pochi giorni fa hanno ricevuto un importante riconoscimento ai Nastri D’Argento per il loro debutto cinematografico. Alfa, Federico Rossi, Aka 7even, gianMaria ed Olly sono sicuramente gli ospiti più attesi dal pubblico dei giovanissimi; con loro anche Elettra Lamborghini, la nuova giudice di Italia’s Got Talent, presenterà il nuovo singolo ‘Mani in alto’. Tra le canzoni più trasmesse dalle radio italiane ed ovviamente anche da Radio Bruno, c’è ‘ItaloDisco’ dei The Kolors che si avvicina sempre di più ad essere uno dei tormentoni di questa estate. Ritorna a Yoga Radio Bruno Estate la Regina delle Sigle dei Cartoni Animati, Cristina d’Avena, che farà cantare a tutto il pubblico presente e a casa con i suoi più grandi successi. Direttamente dal Regno Unito, l’ospite internazionale Sophie and The Giants, il progetto musicale ideato dalla cantante Sophie Scott – celebre per il suo caschetto color rosso fuoco- che canterà i suoi più grandi successi, compreso DNA, sigla ufficiale del Yoga Radio Bruno Estate 2023.

A presentare la serata saranno Alessia Ventura ed Enzo Ferrari, con incursioni dal backstage di Georgia Passuello, Camilla Carnevali e Arianna Bertoncelli.

Come seguire lo spettacolo

Il grande spettacolo di Radio Bruno potrà essere seguito in diretta sulle frequenze di Radio Bruno, su Radio Bruno Tv (canale 73 del Digitale Terrestre) e tramite la app Radio Bruno. Inoltre come lo scorso anno e grazie all’accordo con Mediaset, la serata andrà in onda in differita su La5 nel mese di agosto. Ingresso gratuito.

I commenti

"Non possiamo che essere felici del ritorno, a distanza di cinque anni, del Radio Bruno Estate nella ‘sua’ città, Carpi – commenta il sindaco Alberto Bellelli –. Crediamo che piazza Martiri, come già dimostrato nelle precedenti occasioni, possa essere il teatro ideale per un evento che negli anni ha conquistato tante città in tutto il nord Italia, ma che non può che trovare qui, dove nasce e tuttora batte il cuore di Radio Bruno, la sua ‘casa’. Il cast che si va formando per la data dell'11 luglio è ‘stellare’, con artisti e gruppi capaci di intercettare i gusti di persone di ogni età accomunate dalla passione per la musica. Non ci resta che prepararci a vivere insieme una bella serata, magari indossando tutti la maglietta ‘Romagna Mia Tin Bota’ disponibile nell'area concerto per raccogliere fondi da destinare ai nostri amici romagnoli colpiti dall'alluvione”.

"‘Yoga Radio Bruno Estate significa soprattutto festa, divertimento e grandi nomi della musica per un pubblico eterogeneo – prosegue l’editore Gianni Prandi, presidente di Radio Bruno –. Siamo onorati che il successo crescente di questi anni abbia consentito al nostro evento musicale di diventare uno dei più importanti dell’estate italiana. E adesso, dopo tanti anni, torniamo a Carpi. E ovviamente è sempre una emozione speciale per noi. Carpi è la città dove siamo nati, dove abbiamo cominciato nel 1976 a muovere i primi passi dal garage di via Ciro Menotti. Da un punto di vista sentimentale e non solo è ovvio che non è una data come le altre. C’è tanta emozione, tanta voglia di far bene e di regalare ai nostri ascoltatori di Carpi e della provincia di Modena uno spettacolo da ricordare. Spettacolo che, come vedrete, è ulteriormente cresciuto sia sul versante dei contenuti, sia su quello scenografico, sia sul numero degli artisti ospitati. Ringrazio quindi il Comune di Carpi per il patrocinio e per l’ospitalità. Ringrazio inoltre Yoga che ha voluto abbinare al nostro spettacolo il proprio marchio affiancandone il ‘naming’ e che porterà nelle quattro tappe del nostro tour, una carica di gusto, freschezza e allegria in un mix di colori e sapori, è una partnership che valorizza la migliore musica italiana “unita alla frutta di qualità raccolta proprio in questo periodo. Un doveroso ringraziamento va inoltre a tutti gli altri nostri sponsor che rendono possibile poter offrire gratuitamente ai nostri ascoltatori una bellissima festa di piazza”.

"La5 è felice, dopo la bellissima esperienza dello scorso anno, di confermare l'appuntamento estivo con la musica di Yoga Radio Bruno Estate – aggiunge Marco Costa, direttore Reti Tematiche Mediaset -. Un'occasione per vivere quattro piazze, straordinario patrimonio artistico e culturale dell'Emilia Romagna, dove ritrovarsi a condividere la gioia dell'estate e dello stare assieme”.