I Dinosauri tornano in tour: ecco le date

Modena, 25 ottobre 2023 – Tornano sul palco Cisco, pseudonimo di Francesco Bellotti, Alberto Cottica e Giovanni Rubbiani dopo sei anni dall’ultimo tour, per una serie di concerti acustici.

Un’amicizia che dura ormai da più di trent’anni, dacché i tre cominciano a suonare insieme nel 1992, quando i Modena City Ramblers muovevano i primi passi. Insieme hanno inciso 5 dischi e venduto diverse centinaia di migliaia di copie, oltre che a suonare in centinaia di concerti in Italia e all’estero. Per progetti musicali diversi, nei primi anni 2000 lasciano la band ritrovandosi poi, nel 2010, sul palco per il tour “40 anni”, da cui è stato tratto l’omonimo CD live.

Nel 2017 hanno pubblicato “I Dinosauri”, un disco di inediti a cui è seguito un tour teatrale. Ora, hanno deciso di tornare sul palco in compagnia di Massimo Giuntini, che per anni ha condiviso con loro il palco dei Ramblers.

Le date del tour

28 novembre – Prato – Teatro Il Garibaldi

2 dicembre – Carpi (MO) – Teatro Comunale

3 dicembre – Verona – Fucina Culturale Machiavelli

6 dicembre – Bassano Del Grappa (VI) – Teatro Remondini

7 dicembre – Mestre (VE) – Teatro del Parco

8 dicembre – Longiano (FC) – Teatro Petrella

9 dicembre – Roma – Spazio Rossellini