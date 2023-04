Festa dei Ciliegi in fiore a Vignola 2023: cosa fare a Pasqua e Pasquetta

Vignola (Modena), 6 aprile 2023. Torna anche a Pasqua e a Pasquetta a Vignola (Modena) la Festa dei Ciliegi in fiore, il tradizionale appuntamento primaverile organizzato dall’associazione Centro Studi Vignola con il patrocinio del Comune.

Tanti sono gli appuntamenti e le iniziative in programma, che animeranno il centro cittadino e le vie limitrofe. Presso l’ex mercato ortofrutticolo sarà aperta per tutto il fine settimana e il lunedì di Pasqua la mostra mercato di prodotti enogastronomici, artigianali ed industriali. Non mancherà anche un’esposizione e vendita di fiori. Sempre in tema floreale, lunedì dalle 10 alle 20, in via Paradisi, sono in programma laboratori per bambini, dal titolo “Florilandia 2023”.

Un albero di ciliegio in fiore

Uno dei momenti clou della manifestazione, particolarmente atteso visto il maltempo di domenica scorsa, è sempre programmato per la giornata di lunedì, quando alle 16 è prevista la sfilata dei carri in fiore lungo viale Mazzini e le vie limitrofe.

Sette, nello specifico, saranno i carri fioriti che sfileranno distribuendo dolciumi e altra oggettistica al pubblico. Il tema di quest’anno sono le celebrità del passato più o meno recente. La sfilata aprirà infatti con il carro dedicato a Sua Maestà la Regina Elisabetta II d’Inghilterra, recentemente scomparsa, per poi proseguire con un carro che omaggia la memoria del cantante Michael Jackson.

Ancora, si continuerà con il carro del Maestro tenore Luciano Pavarotti, con quello del pittore Salvador Dalì, con quello di Walt Disney e quello di un altro grande pittore: Vincent Van Gogh. Chiuderà la rassegna il carro dedicato a Leonardo da Vinci.

Oltre a queste iniziative, saranno aperte nel centro di Vignola anche mostre d’arte e ci sarà la possibilità di degustare diversi prodotti della gastronomia locale. m.ped.