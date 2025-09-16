Festival Filosofia 2025: Lagioia, Cacciari e Pievani. Tutti gli eventi da non perdere

Riccardo Staglianò, ad esempio, racconta la crisi economica e di status dei docenti italiani (venerdì alle 22 in piazza Martiri a Carpi), Telmo Pievani fa una cavalcata lungo la storia della nostra specie (sabato alle 22 in piazza Grande a Modena) e lo scrittore Paolo Di Paolo invita, con un reading, a ritrovare i versi studiati a scuola (sabato alle 22 a Carpi, piazza Martiri).

Molto atteso lo scrittore Premio Strega Nicola Lagioia, che tiene una lezione su egemonia culturale e ruolo degli intellettuali (sabato alle 20,30 in piazza Grande), mentre la filosofa americana Susan Neiman, volto inedito in Italia, descrive la società immatura in balìa delle distrazioni di massa (tenda di piazza XX Settembre a Modena, domenica alle 15) e il filosofo spagnolo Daniel Innerarity spiega perché, a causa dell’accelerazione tecnologica, siamo costretti a insegnare quello che ancora non sappiamo (piazza Grande, domenica alle 16,30).

Da segnalare anche Alessandro Aresu, che affronta un tema spinoso, la geopolitica della ricerca applicata (venerdì alle 18 in piazza Grande). La scuola ha radici profonde nell’idea di paideia intesa come forma di comunità. Al pais, cioè al destinatario dell’educazione nel mondo greco, è dedicata la lezione di Massimo Cacciari in memoria del filosofo Michele Di Francesco (sabato alle 16,30, piazza Grande). Ma dove sono finiti i maestri? L’analisi di Marcello Veneziani (sabato alle 16,30 in piazza Martiri a Carpi) descrive la loro irrecuperabile scomparsa, mentre Massimo Recalcati (sempre a Carpi, venerdì alle 18) sottolinea la necessità di ricostruire un modello educativo autorevole ma non autoritario e Ivano Dionigi si chiede se a fare la scuola siano, appunto, i ministri o i maestri (sabato alle 11,30, a Modena, piazza Grande).

E ancora: Barbara Carnevali rilegge Rousseau nell’epoca dei social (sabato alle 18 a Sassuolo, piazza Garibaldi), mentre domenica alle 11,30, nello stesso luogo, Anna Maria Lorusso parla di finzioni e narrazioni del reale. Sempre domenica, ma a Carpi nella tenda di piazzale re Astolfo, Sybille Krämer riflette su media e intelligenza artificiale.