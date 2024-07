“Filo diretto-Estate” a Modena con Anna Ascani (Pd)

Riprende "Filo diretto", il giro di incontri con i militanti, gli iscritti, i dirigenti e gli amministratori del Partito democratico avviato lo scorso febbraio da Anna Ascani, deputata dem e vicepresidente della Camera, "per ricucire il rapporto tra i “Palazzi”, in cui la politica si fa legge, e le comunità del Pd ricche di energie e idee, quotidianamente a contatto con i problemi reali delle persone". Dopo la tappa di Roma, il secondo appuntamento di “Filo diretto-Estate” è in Emilia-Romagna, stasera 4 luglio alle 20.30 alla Polisportiva San Faustino (via Wiligelmo, 72, a Modena): Ascani prenderà parte all'iniziativa dal titolo "Intelligenza artificiale. Cos'è e perché (ci) riguarda tutti".

"Queste ultime elezioni amministrative _ sottolinea Ascani - hanno dimostrato chiaramente che vinciamo se uniamo le forze del centrosinistra, se abbiamo candidati di qualità e programmi seri. Ma soprattutto se riusciamo a prenderci cura delle nostre comunità, non a parole ma con idee, proposte, azioni. Girando per comuni grandi, piccoli e anche piccolissimi, nella prima fase di 'Filo diretto', ho trovato persone di ogni età che fanno esattamente questo, ovvero buona politica. E ho trovato conferma del fatto che la cosiddetta periferia è un giacimento di energie, sentimenti e competenze che credo proprio non abbia eguali tra le altre forze politiche. Occorre ricucire, presto e bene, i fili tra questo immenso e vivace deposito e il partito nazionale, vivo e presente tra le persone. Più riusciremo a trasformare il sentiero accidentato che unisce il partito nazionale e le mille realtà locali in una bella e comoda autostrada, più il Pd si riconquisterà la fiducia di quanti hanno rinunciato a sceglierci”.