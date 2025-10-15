Sorbetti e gelati ai frutti antichi: dalla pera ubriaca al Lambrusco, i nuovi gusti

Modena, 15 ottobre 2025 — La riscoperta dei sapori dimenticati passa anche da un cono di gelato. È questo lo spirito con cui prende il via la ‘Settimana dei Frutti Antichi’, un’iniziativa che unisce gusto, memoria e biodiversità, ideata dal maestro gelatiere Gianluca Degani della gelateria ‘Bloom-Naturalmente Gelato’. Iniziata lunedì e attiva fino a domenica prossima, nella sede di via Vignolese 864, la città di Modena ospiterà un viaggio sensoriale e culturale attraverso frutti rari e quasi scomparsi, trasformati in sorbetti e gelati particolari.

Sapori e tradizioni

Protagonisti saranno varietà poco conosciute come la mela abbondanza rossa, la pera angelica, l’azzeruolo, il corbezzolo, la giuggiola e la nespola invernale. Ingredienti che raccontano un mondo agricolo antico, sopravvissuto grazie alla cura di piccoli coltivatori e al lavoro di chi crede ancora nella stagionalità e nella tutela del territorio. “Sarà un’esperienza gustativa e narrativa insieme — spiega Degani — un modo per far rivivere sapori e tradizioni che appartengono alla nostra storia e che oggi rischiano di perdersi”.

Libro, degustazioni e testimonianze

L’evento è organizzato in collaborazione con Katia Agide dell’Azienda Agricola Collinelle, autrice del Manuale Frutti dimenticati, che sabato presenterà il suo libro e accompagnerà le degustazioni con racconti e testimonianze. I frutti antichi, spiega Agide, “sono meno perfetti dal punto di vista estetico, ma più ricchi di sostanze nutritive e resistenti ai parassiti. Salvaguardarli significa difendere la biodiversità e ridurre l’impatto ambientale”.

Tecnica artigianale e memoria contadina

Degani, che ha scelto di valorizzare questi prodotti anche in chiave creativa, ha ideato gusti che mescolano tecnica artigianale e memoria contadina. Tra i più particolari figurano la mela campanina cotta al forno, la mela rambour frank, la pera volpina al Lambrusco, la pera ubriaca e la pera Martin. Accanto ai gelati, non mancano i sorbetti dal profilo aromatico intenso: il brodo di giuggiole, l’azzeruolo, la cotognata, lo sciroppo di carruba e il sâvor con bensone, antico dolce modenese.

L’idea: “Valorizzare questi frutti, spesso dimenticati”

“La nostra idea è far conoscere questi sapori e le storie che portano con sé — aggiunge Degani — Valorizzare questi frutti, spesso dimenticati o scartati dal mercato perché imperfetti, significa restituire loro dignità e futuro”. L’attenzione ai produttori locali è un altro elemento centrale: la collaborazione con l’Azienda Collinelle, colpita dall’alluvione del 2022, è nata proprio dal desiderio di sostenere chi custodisce questa eredità agricola. Si tratta di un patrimonio di biodiversità che, come ricorda Degani, “ha un valore che va ben oltre la dolcezza di un gelato: è una forma di conoscenza, un modo per preservare ciò che la natura ci ha donato e che troppo spesso dimentichiamo”. Insomma, la Settimana dei Frutti Antichi si propone come un’occasione per rallentare, ascoltare e riscoprire la ricchezza di un frutto imperfetto ma autentico, capace di raccontare il legame profondo tra terra, tradizione e creatività.

Bloom, la storia della gelateria

Bloom Naturalmente gelato è nato il 12 aprile 2014, in via Farini. Tre anni dopo si è espansa tanto che è stato aperto il secondo punto vendita in via Taglio. Il 2018 è stato poi un anno di grandi trasformazioni: la sede storica è stata trasferita nella centralissima Piazza Mazzini, in un ampio e moderno locale, dove sono stati introdotti nuovi prodotti. Oltre alla gelateria, infatti, trova spazio la cioccolateria, con vetrina di praline a vista, tavolette di cioccolato in scatola, creme spalmabili, cioccolato da passeggio, caramelle e biscotti, tutti fatti in casa. Dal 2017 al 2023, Bloom è stata premiata con i ‘3 Coni’ dalla Guida Gelaterie d’Italia del Gambero Rosso.