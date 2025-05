Tappa Giro d’Italia da Modena a Viadana: percorso e orari

Modena, 21 maggio 2025 - Da Modena a Viadana, giovedì 22 maggio il Giro d’Italia è alla sua seconda giornata in Emilia Romagna con la tappa 12 di 172 km che strizzano l’occhio ai velocisti. Venerdì 23 maggio, il Giro sarà protagonista nel vicino Veneto, con la Rovigo – Vicenza.

Tappa mossa per i primi 100 km

La tappa da Modena a Viadana sarà mossa per i primi 100 km e successivamente completamente piatta fino all’arrivo. Nella prima parte si sfiorano i Castelli Matildici nell’entroterra Modenese per arrivare a Quattro Castella da dove la strada diventa assolutamente piatta. Primo passaggio sull’arrivo per un circuito di circa 27 km.

Percorso e orario

Si parte da Modena village start (13.15), ecco il percorso: Maranello v.Claudia (13.39 -12.07 passaggio carovana pubblicitaria); Fiorano Modenese Str. Circondariale (13.45 -12.12), Sassuolo v.Stazione v.Radici in Monte (13.48 - 12.14 sosta carovana pubblicitaria), Castellarano v.Radici Sud-dp.486R (13.57 - 12.38), Roteglia sp.27 (14.04 -12.44), Ponte Giorgiella sp.27 (14.09 - 12.49), Baiso sp. (14.20 - 12.55), Montefaraone sp.7 (14.26 - 13.01), Spadaccini sp.7 (14.33 - 13.07), Carpineti v.Crispi-sp.7 (14.36 - 13.11), Felina v.F.lli Kennedy-sp.79 (14.45 - 13.20 sosta carovana), Fariolo ss.63 (14.46 - 13.36), Uscita di Scandiano v.Monte Portola (14.50 - 13.40), Casina sp.11 (14.58 - 13.48), La Stella sp.54 (15.03 - 13.53), Cerredolo dei Coppi sp.54 (15.10 - 14.00), Rossena sp.54 (15.16 - 14.06), Ciano d'Enza sp.513R (15.21 - 14.11), San Polo d'Enza P.Matteotti-v.Gramsci (15.25 - 14.16), Borsea sp.78 (15.34 -14.21), Quattro Castella v.Lenin-sp.53 (15.42 - 14.28 sosta carovana), Bibbiano sp.53 (15.46 - 14.47), Montecchio Emilia v.Prampolini-sp.12 (15.52 -14.53), Sant'Ilario d'Enza v.Roma-ss.9 (16.01 - 15.01), Sorbolo sp.62R (16.15 - 15.14), Brescello v.Panizzi-sp.62R (16.26 - 15.24 sosta carovana), Ponte Fiume Po sp.358R (16.28 - 15.41), VIADANA v.Lombardia (16.33 - 16.52), Rotatoria Quattrocase sp.10 (16.47 - 15.56), Sabbioneta v.Europa-sp.240 (16.50 - 15.59), Casalbellotto sp.358 (16 - 16.06) e l’arrivo a Viadana in via Lombardia (17.04 - 16.13).

I traguardi volanti

Il Red Bull km è al km 139.1 a Brescello, I traguardi volanti a Felina, Sant'Ilario d'Enza, i Gran Premio della Montagna a Baiso - m 543 (3ª cat.) e a Borsea - m 389 (3ª cat.). Giroland è invece posizionato in Piazza Manzoni, Piazza Matteotti e Piazza Gramsci a Viadana (MN), aperto dalle 13 alle 19.