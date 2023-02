Jerry Scotti a Modena per la festa dei bambini all’ippodromo

Jerry Scotti domenica 19 febbraio a Modena

Modena, 18 febbraio 2023 – Domenica 19 febbraio, in città, ci sarà un ospite d’eccezione: il conduttore televisivo Jerry Scotti, uno dei volti più noti della tv, parteciperà a ‘Una vita in sella’, evento benefico organizzato da Equilandia Club ASD, in collaborazione con Il Centauro APS e con il patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale. Il progetto è rivolto agli studenti dagli 11 ai 18 anni della provincia di Modena certificati o segnalati dai servizi sociali: il cavallo, infatti, diventa un amico fidato, capace di aiutare a superare distanze e fragilità.

L’appuntamento di domenica 19, con inizio alle 14,30, si terrà all’Ippodromo Ghirlandina di Modena (ingresso tribune in via Argiolas, alla fine della strada). Sono tante le attività in programma: ci saranno momenti di intrattenimento e occasioni di gioco: dal ‘battesimo della sella’, a ‘Pompieropoli’, percorso ludico organizzato dai vigili del fuoco. E poi giri sulla carrozza trainata dai cavalli, gonfiabili e truccabimbi, distribuzione gratuita di caramelle e frappe, esposizione di macchine sportive e d'epoca. Previsto anche un focus sulle norme di primo soccorso e chiamata al 118, il ‘Drum Circle’ per avvicinare i bimbi alla musica e alla pratica delle percussioni, le opere pittoriche di Agata Toschi ‘Super Aghi’, uno spettacolo di danza aerea, musica dance e dj set per tutto il pomeriggio.

Organizzando l’evento benefico – aperto a tutta la cittadinanza – l’associazione ha inteso regalare nella domenica di carnevale un pomeriggio di divertimento, di condivisione e di serenità ai ragazzi fragili e a quelli normodotati, grazie alla collaborazione dei partner e al sostegno degli sponsor.