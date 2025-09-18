‘Modena chiAma’ al ritmo della solidarietà

Modena, 18 settembre 2025 – Trasformare la passione per la musica e lo spettacolo in un’occasione di solidarietà concreta. Il desiderio sarà possibile grazie a: Modena chiAma. Il 20 settembre, infatti, a partire dalle 19:30 la Polisportiva Morane si trasformerà in un grande spazio di festa e condivisione, con musica dal vivo, esibizioni di pole dance, bancarelle di artigianato locale, cibo, drink e tanto entusiasmo, ma soprattutto sarà un’occasione per sostenere chi ogni giorno si impegna a costruire un futuro migliore per gli altri.

La serata ha infatti un obiettivo ben preciso: raccogliere fondi da devolvere all’Associazione Speranza per un Bambino, che da anni si impegna a garantire istruzione, dignità e un futuro migliore ai bambini accolti dalla comunità Notre Dame des Grâces di Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo.

L’Associazione Speranza per un Bambino è il cuore pulsante di questo evento. Fondata nel 2014 da Roberta Tagliani, una donna che ha dedicato gli ultimi anni della sua vita a questa missione, l’associazione lavora per sostenere ben 85 bambini, garantendo loro accesso all’istruzione fino all’università, ma anche strutture essenziali come una cisterna per l’acqua, un’aula doposcuola e un terreno su cui è sorta una scuola. Un impegno silenzioso, costante e profondamente umano, che merita di essere conosciuto e sostenuto. Accanto alla musica e alla danza, il contributo di realtà locali darà ulteriore valore alla serata: Keller e Piada Burger Mania offriranno il loro supporto curando la parte food & drink, mentre Up2You arricchirà l’evento con le esibizioni di pole dance. A rendere l’atmosfera ancora più speciale saranno infine le bancarelle di artigianato curate con passione da MusicAltreMenti.

"La musica mi ha sempre permesso di creare legami preziosi e autentici, donandomi molto più di quanto avrei potuto immaginare. Questo evento rappresenta per me un’occasione speciale per restituire, attraverso la musica stessa, una parte del bene e delle emozioni che ho ricevuto, trasformandole in un contributo concreto a favore di chi è meno fortunato"- afferma Maria Vittoria. Dietro Modena chiAma c’è un gruppo di ragazzi e ragazze che, in modo del tutto volontario, ha deciso di unire le proprie competenze e la propria creatività per dare vita a un evento unico, fatto con il cuore e con l’energia di chi crede davvero nel valore della comunità.