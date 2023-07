Moninga Open Air Festival torna a Formigine: quattro giorni dalle atmosfere sognanti

Modena, 4 luglio 2023 – Torna a Formigine la settima edizione del «Moninga Open Air Festival», la rassegna organizzata dell’associazione Moninga Onlus che ogni estate avvolge il proprio pubblico con luci sognanti, ricerca sonora ed atmosfere inconfondibili. L’evento, per quest’anno, è in programma da stasera fino all’8 luglio, per quattro giornate di live e dj-set immersi nella storica cornice di Villa Benvenuti.

La serata di apertura, ad ingresso gratuito, prevede il live di European Vampire - il progetto tagliente e chic di Lorenzo Sutto e Mark Ceiling, assieme al dj-set multigenere dell’artista e modella Oak9000. Domani sarà il momento delle sonorità rituali di Mai Mai Mai e del talento di Yas Reven, per condurre il pubblico verso una dimensione inesplorata ed estatica senza limiti. Il weekend inizierà con i beat sincopati di Norf, in apertura al live di LIM, per un momento di scoperta e rinascita prima del set a sfumature trance della dj e producer canadese TDJ. L’ultimo giorno di festival metterà in scena la performance, tra arte e tecnologia, di Imaginary Part, seguito dall’attesissimo live della compositrice Ginevra Nervi tra manipolazione e sperimentazione sonora.

Chiuderà la rassegna il dj-set energico di Dj Mell G, uno dei nomi più interessanti del panorama europeo, per mettere il punto esclamativo ad un evento che non ha il solo obiettivo di fare comunità, ma anche di fare del bene. Infatti, dal 2015, Moninga organizza eventi musicali e culturali a scopo benefico per finanziare progetti umanitari in Repubblica Democratica del Congo, tra i quali un centro medico ed un asilo nido per bambini disabili, un centro per bambini con paralisi cerebrale ed un centro per ragazze disabili vittime di abusi. Ogni euro ricavato dal «Moninga Open Air Festival», e da tutti gli eventi dell’associazione, è quindi destinato a supportare la missione di Moninga a favore di bambini e bambine fragili che vivono in condizioni disperate. In oltre sette anni di attività, sono più di 80 gli artisti che si sono esibiti al sostegno della causa, tra cui Myss Keta, Is Tropical, Populous, Protopapa, Whitemary, Crystallmess, Ivreatronic, Giorgio Poi, Joan Thiele, Go Dugong, Sentimental Rave e Darwin.

Info e biglietti su DICE.