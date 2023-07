Monte Giovo, 60 anni fa l’impresa: croce in vetta ‘adottata’ dagli scout

Pievepelago (Modena), 21 luglio 2023 – Oggi, 21 luglio, ricorrono 60 anni dalla posa della croce sulla vetta del monte Giovo, che coi suoi 1991 metri a picco sul Lago Santo è la seconda cima dell’Appennino settentrionale dopo il Cimone. Non fu facile nel 1963 per gli scout di Vignola e Bologna-Cento trasportare in vetta il traliccio di ferro pesante 180 Kg della croce, voluta da Emilio Ballestri e Tullio Marchetti. Ci vollero tre giorni e quaranta scout (dai 12 ai 16 anni) per issarla sulla vetta del Giovo, con il necessario cemento e sabbia per fissarla.

Fu benedetta il 23 luglio 1963 dal vescovo modenese mons. Amici. In questi 60 anni il gruppo scout di Vignola ha provveduto al restauro della Croce e ne è tuttora responsabile. L’arcivescovo Santo Quadri ne celebrò il 30ennale, l’arcivescovo Cocchi il 40ennale e l’arcivescovo Lanfranchi Lanfranchi il 50ennale, con gli Scout Vignola 1 (guidati da Roli e Cariani) e gli Scout Vignola 2 (guidati da Eugenio Garavini capo scout d’Italia), con significative feste organizzate dal rifugio Marchetti (ora chiuso in attesa della conclusione di contenziosi legali), anche nell’ambito dell’Appennino Cinema Festival.

Nessuna festa quest'anno. "Tra i ragazzi del 1963 - ricorda Emilio Ballestri, 94 anni, in gran parte trascorsi al rifugio Marchetti - vorrei menzionare l’amico Giorgio Gozzoli. E con tutti i fautori dell’impresa vorrei ricordarne soprattutto il significato, ancora attuale soprattutto ora che non sono smorzate del tutto le polemiche sulle croci sulle vette: il monte Giovo è una delle vette più alte ed interessanti dell'Appennino settentrionale, da esso si può ammirare un vasto e panorama tosco-emiliano, sino al mare: è simbolico del nostro intento di valorizzare ciò che unisce le genti dell’Appennino, per affrontare assieme le moderne sfide turistiche’. Dallo scorso novembre è tonata a svettare anche la Croce sulla limitrofa vetta del monte Rondinaio.

g. p.