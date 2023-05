Motor Valley Fest 2023 di Modena: il programma degli eventi

Modena, 8 maggio 2023 – La città di Modena dal prossimo giovedì (11 maggio) fino a domenica 14 maggio sarà di nuovo il palcoscenico del Motor Valley Fest, il grande festival della Terra dei motori dell’Emilia Romagna. Quattro giorni ricchi di tanti appuntamenti dedicati agli appassionati del mondo dei motori, delle due e quattro ruote. Protagoniste ancora una volta le auto e le moto più iconiche del territorio, dalla Ferrari Roma Spider alla Ducati Streetfighter V4 Lamborghini, dalla Pagani Utopia alla Maserati MC20 Cielo e la Dallara EXP, che saranno esposte nel Cortile d’Onore di Palazzo Ducale, per tutta la durata dell’evento. La manifestazione, giunta alla sua quinta edizione, prevede un intenso calendario di convegni e tavole rotonde, esposizioni di vetture, incontri tematici, parate, appuntamenti dinamici e degustazioni.

Al grande ingegnere modenese che fece vincere 7 titoli mondiali alla Ferrari è dedicata l’esposizione dal titolo ‘L’altra storia dell’Ing. Mauro Forghieri’ allestita nel Cortile Giulio Cesare di Palazzo Ducale a Modena. Nell’area della Torretta all’ex Aerautodromo di Modena, all’interno del Parco Enzo Ferrari, è allestita la mostra ‘I grandi motociclisti modenesi’ realizzata in collaborazione con Moto Club Modena, con moto e prove su strada di moto Kawasaki. In esposizione fotografie e filmati che raccontano la storia e le avventure di centauri importanti modenesi: Francesco Villa, Walter Villa, Claudio Lusuardi, Gianfranco Bursi, Franco Cottafavi, Gabriele Debbia, Luca Cadalora, Jarno Saarinen e Renzo Pasolini. Inoltre, durante il fine settimana sarà possibile visitare la Casa d’Aste della Motor Valley di Giusti e Battaglia e la collezione privata della famiglia Giusti. Per l’occasione verrà allestita una mostra di automobiline a pedali, caschi di piloti famosi e orologi di grande valore. In anteprima assoluta sarà possibile vedere una parte dei cimeli e oggetti appartenuti a Mauro Forghieri.

Allestito in Piazza Grande, il Villaggio Motor Valley accende la passione per i motori con la partecipazione dei piloti professionisti della scuola Portamiinpista. Sabato 13 e domenica 14 sarà presente un gazebo dedicato al Metaverso dove il pubblico potrà viaggiare nel mondo dell’auto grazie alla realtà virtuale. Dedicato ai più piccoli il divertente simulatore di guida del video gioco Gran Turismo 7. In Piazza Roma per tutto il weekend lo spazio dedicato a “Romagna Motorcycle”, il progetto di Visit Romagna per la promozione del mototurismo alla scoperta delle bellezze e del fascino dell’Emilia-Romagna. Il viaggio attraverso la Terra dei Campioni è solo uno dei 10 itinerari che è possibile trovare sul sito. In Piazza Grande, ci sarà Saudi Aramco con un’esibizione interattiva e immersiva sui combustibili sintetici, mentre per i più piccoli, arriva nel weekend il gioco da tavolo molto popolare tra i bambini del Giappone degli anni ’70, la Sfida delle Gomme Supercar.

Venerdì, sabato e domenica il Museo Enzo Ferrari di Modena sarà aperto dalle 9.30 fino alle 19.00 con la possibilità di visite guidate gratuite negli orari stabiliti. Nel piazzale antistante l’ingresso del MEF saranno esposti alcuni esemplari delle Ferrari in gamma, mentre all’interno del museo ci sarà un allestimento dedicato al ricordo di Mauro Forghieri, uno dei personaggi più significativi della storia della Ferrari. Anche la Casa Natale di Enzo Ferrari sarà location di un coinvolgente percorso che racconta la storia di ciò che la Ferrari ha da sempre considerato la parte più importante di ogni sua vettura: il motore. I visitatori del Museo potranno usufruire anche della navetta gratuita per Maranello per completare la visita al Museo Ferrari. Alle famiglie con bambini fino a 12 anni sarà dedicata, come attività gratuita, una caccia al tesoro sul tema delle mostre attualmente in corso al museo.

Dal 13 al 14 maggio ci sarà anche la possibilità di effettuare visite guidate su prenotazione Museo Stanguellini, marchio storico modenese di vetture sportive e motociclette attivo nel settore delle automobili fin dal 1900. Lo showroom Maserati in via Divisione Acqui 17 sarà aperto e visitabile gratuitamente, mentre su prenotazione e a pagamento, sarà possibile partecipare al factory tour alla linea di produzione della MC20. Sarà visitabile anche la Collezione Umberto Panini, il Museo Horacio Pagani di San Cesario sul Panaro, e lo Showroom Ares, in via Emilia al numero 95, che progetta e produce auto e moto realizzate su ordinazione a mano, in esemplare unico o in serie limitata.

Tante le occasioni per i visitatori di ammirare delle vetture dal fascino unico: dal Cavallino Classic Modena, la terza edizione del “Concorso d’Eleganza” con la sfilata di 25 Ferrari d’eccellenza, alla parata lungo il centro di Modena nel pomeriggio di sabato 13 maggio, mentre le moto e le Supercars Made in Motor Valley viaggeranno tra la Romagna, la Riviera, la via Emilia e Bologna con arrivo a Modena intorno alle ore 20.00. Da giovedì 11 a domenica 14 maggio ci sarà anche l’evento ‘60° Lamborghini Anniversary & Supercars’ un raduno itinerante tra Modena, la Romagna e la Riviera, con una trentina di vetture in maggioranza Lamborghini. Sabato 13 e domenica 14 maggio si svolgerà il 23ème Concours d'Elégance Trofeo Salvarola Terme, con gli equipaggi partecipanti che sfileranno per le strade modenesi alla scoperta del Museo Ferrari di Maranello, della Collezione Righini a Castelfranco Emilia e della Reggia Ducale Estense a Sassuolo. Lo Special Guest del 2023 sarà il Registro Italiano Alfa Romeo, che porterà una selezione delle migliori vetture del Biscione, accanto a classi aperte a prestigiose vetture di tutti i marchi. Sempre sabato 13 maggio, in programma anche la parata organizzata da Piero Capello della Sport Rally Team con una trentina di vetture, per la maggior parte Ferrari, alcune Maserati e Porsche, con sfilata nel centro di Modena.

L’intera città si animerà grazie al rombo dei motori e ai tanti eventi culturali ed enogastronomici organizzati all’interno della rassegna. Piazza Grande ospiterà l’intera gamma Folgore di Maserati, per la prima volta riunita, sarà invece Piazza XX Settembre ad accogliere la celebrativa edizione Zéda della gamma Trofeo di Maserati Levante, Ghibli e Quattroporte, mentre nello showroom di viale Ciro Menotti ci sarà la Maserati GranTurismo. Per il secondo anno consecutivo è presente l’associazione storico culturale ‘Bugatti Automobili Campogalliano APS’ che in largo Porta Sant’Agostino espone la rarissima Bugatti Eb112, della quale ricorre proprio quest’anno il 30° anniversario. Dall’11 al 14 maggio in via Selmi protagonista Aptera Motors con l’esposizione di un proprio veicolo a luce solare. Durante il Fest, in varie aree della città esporranno i propri automezzi e motoveicoli di servizio tutte le forze dell’ordine.

In Piazza Mazzini per tutta la durata del Motor Valley Fest nell’area Ex- Albergo Diurno da non perdere la visita al caseificio virtuale del Parmigiano Reggiano. Sempre a cura di Piacere Modena, in Piazza Mazzini, sabato 13 e domenica 14 maggio, ci saranno le degustazioni guidate di prodotti DOP e IGP della provincia di Modena con la narrazione della storia e della cultura del saper fare ad essi collegate. Sabato 13 maggio sulla passerella di Piazza Roma si terrà la presentazione del volume ‘Motor Valley-Viaggio nella terra dei motori’ edito da Minerva, il racconto del making off del primo docufilm ufficiale della Motor Valley emiliano romagnola, del regista e giornalista Stefano Ferrari e della sceneggiatrice Miria Burani.

Sabato 13 maggio alle ore 15.00 al Teatro Storchi ritorna TEDxModena con gli interventi di tredici speaker con propri talk incentrati sul tema ‘SUSTAIN-ABILITY’. Torna il 13 maggio la Notte europea dei Musei, la grande festa dei luoghi di cultura della città, con performance a passo di danza, incontri, visite guidate, installazioni e laboratori per una serata speciale.