Motor Valley Fest 2025: a Modena centinaia di eventi

Modena, 3 giugno 2025 – Modena in gran spolvero in attesa del Motorvalley Fest, l’appuntamento motoristico dell’anno, a cura di Regione Emilia Romagna, Apt Servizi Emilia Romagna, Comune e Camera di Commercio di Modena.

La città di Enzo Ferrari celebra i motori, in una quattro giorni tutta dedicata all’Automotive, attraverso centinaia di eventi dislocati tra Modena, Maranello, la provincia e la regione.

Da giovedì 5 a domenica 8

Dal 5 all’8 giugno, le stesse piazze e vie dove l’Ingegnere andava per la passeggiata serale, il Caffè Nazionale, il Bar Pellini, l’immancabile barbiere Massimo D’Elia, il Real Fini, il ristorante Oreste e le tante insegne dove si recava a cena con amici, grandi committenti e collaboratori, ma anche il Duomo romanico del 1100, La Galleria Estense, i Musei Ferrari, Maserati, Lamborghini, Stanguellini, saranno la quinta di centinaia tra eventi, mostre, convegni, talk, tavole rotonde, esposizioni di auto d’epoca e supercar, per la gioia di migliaia di appassionati.

Una settima edizione che si preannuncia densa di contenuti, affiancando l’emozione di essere a pochi metri da bolidi che hanno vinto tutto, a momenti di riflessione, confronto e scambio, sul futuro della mobilità, dell’industria automotive, incontrando le start up più innovative.

Numeri che rombano

Quattro giorni, 40 brand, 60 auto d’epoca, 20 mostre dedicate, a Modena e in tutta la regione, per scoprire tutto del mondo dei motori e le sfide che attendono. Un viaggio immersivo tra storia, innovazione e design automobilistico e motociclistico, dove i protagonisti della Motor Valley dell’Emilia-Romagna, incontrano le realtà emergenti della sostenibilità e della ricerca, esponendo in piazza Roma a Modena, supercar come la Ferrari F80, la Dallara Stradale, la Lamborghini Temerario, l’Utopia Roadster di Pagani e poco distante, ai Giardini Ducali i bolidi d’epoca, icona di eleganza.

Tanti eventi

E ancora la rassegna cinematografica dedicata all’automobilismo. L’incontro in piazza Grande con l’Università e gli istituti di alta formazione italiana, sull’eccellenza ingegneristica e i prototipi. L’incontro con gli industriali, insieme a Stefano Domenicali, Presidente e Ceo Formula 1, Vincenzo Colla, Teodoro Lio, Brunello Cucinelli.

Gli eventi nei musei dei motori e nei quattro circuiti della Motor Valley e tanto altro. Info e programma su www.motorvalley.it. A questo link gli eventi giorno per giorno.

La mappa degli eventi

Ecco dove andare nel centro di Modena: