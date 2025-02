Museo Ferrari Modena, arriva la mostra ‘Supercar’: quali sono i modelli in vetrina

Modena, 24 febbraio 2024 – Dopo l’euforia per l’arrivo a Maranello di Lewis Hamilton, in casa Ferrari è ora tempo di ammirare i bolidi stradali della casa. Per celebrare la nascita del suo fondatore Enzo (il 18 febbraio 1898), nell’omonimo museo di Modena è stata aperta al pubblico, martedì scorso, la nuova mostra “Supercars”. Si tratta di un percorso allestitivo di grande impatto visivo, completamente rinnovato nell’esperienza e nei contenuti, che mette in mostra cinque modelli che hanno fatto la storia del marchio del Cavallino: la Ferrari GTO (1984), la F40 (1987), la F50 (1995), la Ferrari Enzo (2002) e LaFerrari (2013). Un plus d’eccezione è rappresentato dalla F80, la nuova Supercar, lanciata lo scorso ottobre, che verrà presentata al Museo con un inedito racconto dinamico.

Quando visitare la mostra

La mostra è visitabile fino al 16 febbraio 2026. Per il vasto pubblico di fan e appassionati ci sarà anche la possibilità di accedere a un’area aziendale solitamente inaccessibile, quella dell’Archivio Ferrari. In particolare un patrimonio coltivato in modo lungimirante fin dalla fondazione dell’azienda nel 1947 e alimentato costantemente nel tempo. Uno scrigno di memorie, un custode silenzioso che racchiude le tracce indelebili del passato e svela in modo inedito il processo creativo che ha dato vita a capolavori automobilistici del Cavallino.

Cosa vedere

Al centro dell’allestimento ci sono cinque isole digitali interattive e polifunzionali, una per ciascuna Supercar, che consentono ai visitatori di scoprire i dettagli e le connessioni che hanno consentito lo sviluppo di queste vetture: una selezione di circa 2 mila pezzi tra fotografie, video, disegni, documenti e pubblicazioni provenienti dall’Archivio Ferrari e oggi consultabili digitalmente. Oltre all’esplorazione dell’Archivio digitalizzato, la visita è stata resa dinamica e accattivante grazie alla combinazione di una serie di esperienze tematiche e interattive che, per la prima volta ai Musei Ferrari, integrano nel percorso narrativo delle attività di carattere più ludico pensate sia per il pubblico adulto sia per i bambini. Un viaggio nel tempo dinamico dagli anni ‘80, fino a oggi pensato per rendere l’esperienza sempre più coinvolgente.

Le cinque Supercar

Le cinque Supercar al centro della mostra saranno affiancate da modelli preparatori e dalle versioni Evo. Per la F80 saranno esposti i pezzi - dal mulotipo al prototipo avanserie, fino all’ultimo modello di stile - che rappresentano il processo evolutivo e andranno a comporre l’Archivio. I visitatori lo potranno fare in uno spazio che, assieme al Museo Ferrari di Maranello, ha registrato in tutto il 2024 un nuovo record di visite, con più di 850 mila visitatori arrivati per ammirare i gioielli della casa.