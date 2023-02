Neve al Cimone, tutti a sciare. Anche Giancarlo Marocchi: “Piste meravigliose”

Emilia Romagna, la neve torna in Appennino: "Inizia il vero inverno, si può cominciare a sciare"

Neve e grande freddo in Emilia Romagna: ecco dove secondo le previsioni meteo

Modena, 13 febbraio 2023 – Con l’arrivo del freddo e della neve l’Appennino torna ad ospitare gli amanti dello sci. Tra questi, c’è anche l’imolese Giancarlo Marocchi, ex calciatore e oggi commentatore su Sky, che si è concesso qualche discesa sulle piste del monte Cimone innevato. “Piste meravigliose” ha commentato l’ex giocatore del Bologna al presidente del consorzio Cimone, Luciano Magnani. "Io vengo qui e mi sento a casa – prosegue - Oggi la neve era fantastica”.

da sinistra: Luciano Magnani e Giancarlo Marocchi

“Cari amici, se avete una giornata o anche due, tre giorni in cui vi volete divertire venite qui a sciare” esorta Marocchi, che poi ironizza – con queste piste “anche uno come me sembra Alberto Tomba”.

Come spiega Luciano Magnani, infatti, grazie alle temperature che la notte scendono sotto lo zero la neve riesci a mantenersi in maniera ottimale, garantendo le piste bianche e pulite. “Abbiamo dei nuovi battipista – aggiunge il presidente del Consorzio Cimone – che tengono le piste perfettamente innevate e questa è la soddisfazione che riceviamo da chi ci viene a trovare”.