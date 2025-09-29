‘Pavarotti 90’, il concerto con i big della musica all’Arena di Verona: scaletta top secret

Modena, 30 settembre 2025 – ​​​​​È una serata che vale 90 anni. Novant’anni di arte, di bellezza, di canto e di incanto. Stasera l’Arena di Verona brillerà di meraviglia per il grande e atteso “Pavarotti 90”, l’evento dedicato a Luciano Pavarotti, il tenorissimo, “l’uomo che emozionò il mondo”. Le più grandi voci della lirica condivideranno il palcoscenico con numerosi big del mondo pop, in un abbraccio di epoche, di generi e di stili, proprio nello spirito di big Luciano che ha saputo infrangere le barriere e i confini, arrivando al cuore di milioni di persone in tutto il mondo: è stato il primo cantante lirico davvero multimediale ed è divenuto un’icona, conosciuto ovunque.

Ancora oggi, il nome ‘Pavarotti’ è come un marchio internazionale: anche in un’isola sperduta, basta parlare di Pavarotti per vedere occhi che brillano di ammirazione. Stasera quindi l’Arena di Verona si trasformerà nel Gran Teatro Pavarotti, con un cast di stelle e giovani talenti: per l’universo della lirica, Placido Domingo e José Carreras, Andrea Bocelli, Marcelo Alvarez, Mariam Bastistelli (che proprio nello scorso weekend ha interpretato Musetta ne “La Bohème” al nostro teatro Comunale), Yusif Eyvasov, Angela Gheorghiu, Carmen Giannattasio, Vittorio Grigolo, Giuseppe Infantino, Giulia Mazzola, Francesco Meli, Fabio Sartori, Jonathan Tetelman e Il Volo, e per la generazione pop Laura Pausini, Biagio Antonacci, Luca Carboni, Ligabue, Mahmood, Giuliano Sangiorgi e Umberto Tozzi. Con loro anche il violoncellista di fama mondiale Hauser. Ad accompagnarli sarà l’Orchestra della Fondazione Pavarotti, diretta dal maestro Matteo Parmeggiani, con il maestro Leonardo De Amicis, il direttore dell’orchestra del festival di Sanremo che abbiamo visto impegnato alle prove dei giorni scorsi al teatro Celebrazioni di Bologna.

Il programma del concerto è ancora rigorosamente top secret, ma di certo includerà le celebri arie che Pavarotti ha portato nel mondo, i suoi cavalli di battaglia, e quelle indimenticabili canzoni, come “Granada”, o i brani del repertorio napoletano che big Luciano ha esaltato con la sua voce. E certamente ci saranno duetti fra i vari protagonisti dello spettacolo, creando – ancora una volta – emozionanti ponti di musica e di poesia.

Parte dei proventi sarà devoluta all’Antoniano di Bologna per l’Operazione Pane e alla Fondazione Luciano Pavarotti per sostenere i giovani cantanti lirici e le attività della Casa Museo di Santa Maria Mugnano.

Il concerto di questa sera verrà ripreso dalle telecamere di Canale 5 ma non verrà diffuso in diretta: sarà trasmesso fra qualche giorno, in una data ancora da definire. Ma molti modenesi lo potranno seguire ‘dal vivo’: dalla nostra città, per esempio, partiranno due pullman organizzati dalla Società del Sandrone, con un centinaio di spettatori che non vedono l’ora di applaudire questo grande omaggio all’amico Luciano. E fra gli invitati d’eccellenza ci sarà il sindaco Massimo Mezzetti.

Pur enorme e ‘splendente’, l’evento di Verona aprirà la strada al concerto modenese del 12 ottobre, la data del 90° compleanno di Luciano Pavarotti: quella sera al teatro Comunale si riuniranno le corali che parteciparono alla ‘mitica’ spedizione a Llangollen del 1955, dove Pavarotti ebbe il suo ‘battesimo del canto’, insieme al tenore Vittorio Grigolo, con le giovani e talentuose Maria Francesca Rossi, soprano, e Benedetta Mazzetto, mezzosoprano. Il concerto sarà il suggello del Modena Belcanto Festival attualmente in corso.