Fantozzi, tutta San Felice diventa un villaggio vacanze: il grande omaggio a Paolo Villaggio

Modena, 11 settembre 2023 – Domenica 1 ottobre San Felice sul Panaro si trasformerà in un ‘universo fantozziano’ senza precedenti, con 200 fra attori e figurati e venti set riprodotti fedelmente. L’evento, ‘Villaggio Fantozzi’, renderà omaggio alla figura dell’attore Paolo Villaggio ed al suo più celebre personaggio.

Villaggio Fantozzi a San Felice sul Panaro, in provincia di a Modena

Ospite d’eccezione, la figlia di Paolo Villaggio, Elisabetta, che presenterà il libro ‘Fantozzi dietro le quinte’. “Un omaggio vero”, come spiega il regista dell’evento, Roberto Gatti, per un personaggio “che abbraccia le generazioni”, sottolinea Vittorio Belloi, direttore generale della banca SanFelice 1893 principale sostenitore dell’evento (patrocinato dal Comune e in collaborazione con la Pro Loco).

Il primo di ottobre tutto il centro di San Felice sul Panaro, nella Bassa modenese, accoglierà i personaggi delle pellicole e saranno riprodotte le più celebri location (come la scalinata della corazzata Potemkin o la partita di calcio fra scapoli e ammogliati) e rimandi ai decenni cui le pellicole fanno riferimento: sarà presente un’esposizione di Bianchine e altre auto degli anni ’60 e ’70 si incontreranno lungo tutto il paese.

Contestualmente è stato indetto un concorso fotografico al quale stanno giungendo partecipazioni da tutta Italia (informazioni disponibili al sito www.fotoincontri.net).

Il programma

ore 9,30 in viale Campi e piazzale della Rocca: apertura degli stand espositivi ed enograstronomici

ore 10 via Mazzini angolo via Ascari: coppa Cobram, contest fotografico all’ultima pedalata

ore 11 piazza Matteotti: presentazione del libro di Elisabetta Villaggio “Fantozzi dietro le quinte, oltre la maschera la vita (vera) di Paolo Villaggio

ore 14,30 piazza della Rocca, la strna coppia di Radio Bruno

ore 15,30 prato della Rocca, inizio dello show Villaggio Fantozzi: spettacolo di apertura, uscita dei figuranti e corteo per le via del paese con varie soste nei set fotografici

al termine Dj Herbie con musica ‘90, disco house e funky